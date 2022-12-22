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США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/konflikt-1840652640.html
США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин
США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022
США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин
США давно вовлечены в ситуацию на Украине, в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:53
2022-12-22T19:05
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США давно вовлечены в ситуацию на Украине, в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Вот вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, я бы предложил посмотреть на эту проблему ширше и глыбже – в чем конкретно и почему. Потому что Соединенные Штаты давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, целые институты работали по Украине", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221222/blagodarnost-1840579207.html
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сша, украина, в мире, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия
18:53 22.12.2022 (обновлено: 19:05 22.12.2022)
 
США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин

Путин заявил, что американцы давно вовлечены в украинский конфликт

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США давно вовлечены в ситуацию на Украине, в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, я бы предложил посмотреть на эту проблему ширше и глыбже – в чем конкретно и почему. Потому что Соединенные Штаты давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, целые институты работали по Украине", - сказал Путин журналистам.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 15:53
Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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