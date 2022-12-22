https://ria.ru/20221222/konflikt-1840652640.html

США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин

США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2022

США давно вовлечены в украинский конфликт, заявил Путин

США давно вовлечены в ситуацию на Украине, в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:53

2022-12-22T18:53

2022-12-22T19:05

специальная военная операция на украине

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США давно вовлечены в ситуацию на Украине, в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Вот вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине. Я бы, позвольте пошутить, я бы предложил посмотреть на эту проблему ширше и глыбже – в чем конкретно и почему. Потому что Соединенные Штаты давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве, целые институты работали по Украине", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221222/blagodarnost-1840579207.html

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сша, украина, в мире, владимир путин, россия