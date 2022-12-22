Рейтинг@Mail.ru
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221222/kitay-1840595677.html
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов - РИА Новости, 22.12.2022
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов
Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:42
2022-12-22T16:42
россия-китай: главное
китай
пекин
шанхай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755591892_0:674:2443:2048_1920x0_80_0_0_c57d691714f54c86f6e8809a14c7aee0.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к COVID-19, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Китай планирует сократить требования к карантину для иностранных туристов в январе", - говорится в сообщении.Как отмечает источник агентства, китайские чиновники рассматривают возможность введения политики "0+3", при которой требование отправиться на изоляцию в карантинный отель или изолятор будет отменено. Вместо этого в течение трех дней после прибытия в страну в отношении туристов будет проводиться мониторинг.По данным агентства, пока нет точной информации о том, в какой форме будет осуществляться мониторинг туристов, детали плана все еще дорабатываются. Точная дата послаблений также пока не известна.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.
https://ria.ru/20221222/kitay-1840538387.html
https://ria.ru/20221221/kitay-1840302305.html
китай
пекин
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755591892_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04bce844fd16580a96967100d676cb4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, шанхай
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, Шанхай
16:42 22.12.2022
 

КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов

© AP Photo / Andy WongПрохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Прохожие в защитных масках на улице Пекина, Китай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к COVID-19, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай планирует сократить требования к карантину для иностранных туристов в январе", - говорится в сообщении.
Как отмечает источник агентства, китайские чиновники рассматривают возможность введения политики "0+3", при которой требование отправиться на изоляцию в карантинный отель или изолятор будет отменено. Вместо этого в течение трех дней после прибытия в страну в отношении туристов будет проводиться мониторинг.
По данным агентства, пока нет точной информации о том, в какой форме будет осуществляться мониторинг туристов, детали плана все еще дорабатываются. Точная дата послаблений также пока не известна.
Работа курьера в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 14:22Россия-Китай: Главное
Власти городов Китая взяли курс на стимулирование потребления
Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.
Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.
Большегрузные автомобили на автомобильном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 16:33Россия-Китай: Главное
Объем грузоперевозок на границе РФ и КНР в Приморье увеличился на 35,8%
Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПекинШанхай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала