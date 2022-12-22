https://ria.ru/20221222/kitay-1840595677.html
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов - РИА Новости, 22.12.2022
КНР может с января сократить карантинные требования по COVID для туристов
Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:42
2022-12-22T16:42
2022-12-22T16:42
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к COVID-19, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Китай планирует сократить требования к карантину для иностранных туристов в январе", - говорится в сообщении.Как отмечает источник агентства, китайские чиновники рассматривают возможность введения политики "0+3", при которой требование отправиться на изоляцию в карантинный отель или изолятор будет отменено. Вместо этого в течение трех дней после прибытия в страну в отношении туристов будет проводиться мониторинг.По данным агентства, пока нет точной информации о том, в какой форме будет осуществляться мониторинг туристов, детали плана все еще дорабатываются. Точная дата послаблений также пока не известна.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китай планирует в январе сократить требования к карантину для прибывающих в страну туристов на фоне смягчения властей страны политики "нулевой терпимости" к COVID-19, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай планирует сократить требования к карантину для иностранных туристов в январе", - говорится в сообщении.
Как отмечает источник агентства, китайские чиновники рассматривают возможность введения политики "0+3", при которой требование отправиться на изоляцию в карантинный отель или изолятор будет отменено. Вместо этого в течение трех дней после прибытия в страну в отношении туристов будет проводиться мониторинг.
По данным агентства, пока нет точной информации о том, в какой форме будет осуществляться мониторинг туристов, детали плана все еще дорабатываются. Точная дата послаблений также пока не известна.
Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование. На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае
, Пекине
, Гуанчжоу
, Ухане
- прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.
Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщалось о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.
Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии, а позже прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.