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Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве - РИА Новости, 22.12.2022
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Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве
Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве - РИА Новости, 22.12.2022
Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве
Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:29
2022-12-22T09:30
в мире
китай
россия
оон
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Посол напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале этого года главы двух государств приняли "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором подчеркивается, что "Китай и Россия намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа".
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в мире, китай, россия, оон, чжан ханьхуэй, владимир путин
В мире, Китай, Россия, ООН, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин
09:29 22.12.2022 (обновлено: 09:30 22.12.2022)
 
Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве

Посол КНР в Москве заявил, что Китай и Россия спина к спине защищают мир от гегемонизма

© Фото : посольство КНР в РФЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : посольство КНР в РФ
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Как постоянные члены СБ ОНН и представители крупнейших стран с формирующимся рынком Китай и Россия привержены углублению стратегического сотрудничества "спина к спине", непоколебимо защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, являются опорой практики подлинной многосторонности и поддержания международной справедливости", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Посол напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале этого года главы двух государств приняли "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором подчеркивается, что "Китай и Россия намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа".
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