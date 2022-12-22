09:29 22.12.2022 (обновлено: 09:30 22.12.2022)
Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве
Посол КНР в Москве заявил, что Китай и Россия спина к спине защищают мир от гегемонизма
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Как постоянные члены СБ ОНН и представители крупнейших стран с формирующимся рынком Китай и Россия привержены углублению стратегического сотрудничества "спина к спине", непоколебимо защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, являются опорой практики подлинной многосторонности и поддержания международной справедливости", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Посол напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале этого года главы двух государств приняли "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором подчеркивается, что "Китай и Россия намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа".