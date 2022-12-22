https://ria.ru/20221222/kitay-1840430746.html

Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве

Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве - РИА Новости, 22.12.2022

Китай и Россия защищают мир от гегемонизма, заявил посол КНР в Москве

Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:29

2022-12-22T09:29

2022-12-22T09:30

в мире

китай

россия

оон

чжан ханьхуэй

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Китай и Россия "спина к спине" защищают международную систему с ведущей ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве, совместно выступают против гегемонизма и политики силы, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Посол напомнил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале этого года главы двух государств приняли "Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии", в котором подчеркивается, что "Китай и Россия намерены строго придерживаться моральных принципов и ответственности, продвигать многополярность и содействовать демократизации международных отношений, сообща выстраивать еще более процветающий, стабильный и справедливый мир, вместе создавать международные отношения нового типа".

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

китай

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, оон, чжан ханьхуэй, владимир путин