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Синод назвал дату выборов нового главы Кипрской церкви

Синод назвал дату выборов нового главы Кипрской церкви - РИА Новости, 22.12.2022

Синод назвал дату выборов нового главы Кипрской церкви

Избрание нового архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра состоится в субботу 24 декабря, сообщил Священный синод по итогам внеочередного заседания. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:54

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АФИНЫ, 22 дек – РИА Новости. Избрание нового архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра состоится в субботу 24 декабря, сообщил Священный синод по итогам внеочередного заседания. Выборы проходят в связи с кончиной 7 ноября архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II. В воскресенье, 18 декабря, прошел первый этап выборов – всеобщие выборы с участием православных граждан Кипра. Из шести претендентов во второй этап вышли митрополиты Лимассольский Афанасий (35,68%), местоблюститель митрополит Пафосский Георгий (18,39%) и Тамасский и Оринский Исаия (18,1%). Синод на заседании в четверг под председательством местоблюстителя митрополита Пафосского Георгия утвердил результаты выборов и трех кандидатов, выдвинутых народом. "Определено, что избрание архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра состоится в субботу, 24 декабря 2022 года, в Сочельник, после Божественной литургии. Затем последует сообщение об избрании в старом кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова в Никосии", – говорится в сообщении Синода. Решение Синода не зависит от того, сколько процентов каждый из претендентов получил при всенародном голосовании. Архиепископом объявляется тот из трех кандидатов, кто получит абсолютное большинство голосов членов Священного синода (сейчас в Синоде 16 членов). Если это не достигнуто, голосование должно быть повторено на том же заседании синода между двумя лицами, получившими большинство голосов, и архиепископом избирается тот, кто получил наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов проводится жеребьевка, говорится в уставе.

https://ria.ru/20221222/vstrecha-1840527202.html

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