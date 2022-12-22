https://ria.ru/20221222/kino-1840310746.html

Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков

Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков - РИА Новости, 22.12.2022

Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков

В российский прокат выходит "Новая игрушка" — ремейк знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром. Современная история про непутевого француза, которого... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T08:00

2022-12-22T08:00

2022-12-22T08:12

мартин скорсезе

никита михалков

джеймс кэмерон

голливуд

нью-йорк (город)

леонардо ди каприо

мэрилин монро

станислав ростоцкий

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит "Новая игрушка" — ремейк знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром. Современная история про непутевого француза, которого "покупают" для развлечения избалованного отпрыска магната, снята так же смешно и динамично, как и оригинал. Переделывают классику все: даже Скорсезе, Кэмерон, Гуаданьино, Михалков. О ремейках известных и неожиданных — в материале РИА Новости.Французский юморПростофиля Сами (Жамель Деббуз) никак не может найти стабильную работу. Он устраивается ночным сторожем в гламурный торговый центр. Но засыпает на посту. Там его находит 11-летний Александр, сын крупного предпринимателя Филиппа (Даниэль Отой).После кончины матери Александр в депрессии. И только новая "игрушка" способна развеселить его. Сами соглашается провести несколько дней в доме — вернее, дворце — где живет мальчик. И привязывается к нему, как только узнает поближе.Симон Фалю, сыгравший Александра, ни в чем не уступает Фабрису Греко из оригинальной картины. Кстати, для Греко это был единственный кинопроект, а Фалю уже снялся во французском хите — экранизации рассказов о Маленьком Николя."Новая игрушка" — более светлая: от антуража и цветовых решений до персонажей. Бизнесмен Филипп не такой мрачный диктатор, каким был миллионер Пьер (Мишель Буке). Он более человечный.Главный герой Сами — настоящий большой ребенок, а не притворщик. Он с удовольствием веселится на домашних аттракционах, сражается на игрушечных мечах в домиках на дереве, гоняет на карте. Более актуальной картину делают современные гаджеты, которыми хвастается Александр, и окружающие его новейшие технологии. А также сленг и модная одежда. Комедия в целом получилась достойной и главное — смешной. Американские интерпретацииВ Голливуде снимают ремейки часто, причем первоисточником служат картины, неизвестные современному зрителю.Так, французская комедия "Тотальная слежка" заинтересовала Джеймса Кэмерона. И автор "Терминаторов" сделал "Правдивую ложь" — свою версию истории о шпионе, который притворяется для жены обычным клерком. Во время отпуска супруги попадают в незабываемые приключения со взрывами, погонями и перестрелками. Успех американского варианта обеспечили Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис (за эту роль она получила "Золотой Глобус").Лука Гуаданьино несколько лет занимался проектом "Суспирия", ремейком одноименного фильма Дарио Ардженто. Пригласил в картину Тильду Суинтон и Дакоту Джонсон, с которыми уже сотрудничал, а также Хлою Грэйс Морец и Мию Гот.Но сам режиссер не считает этот фильм настоящим ремейком. По его мнению, это признание в любви, благодарность за эмоции, которые он испытывал от оригинала. Даже действие перенес в 1977-й, когда вышла лента Ардженто.Картину про американскую балерину, которая приезжает стажироваться в европейскую академию и оказывается в странной секте, встретили неоднозначно. Но версия Гуаданьино заслуживает внимания.Для "Отступников" Мартин Скорсезе позаимствовал сюжет у гонконгского триллера "Двойная рокировка".Историю о доверии и предательстве он перенес в ирландскую общину Бостона. А Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон добавили сюжету о хорошем и плохом полицейских ярких красок.Впервые Кинг-Конга показали режиссеры Мериан Купер и Эрнест Б. Шодсак в 1933 году. Фильм стал хитом, а Фэй Рэй — звездой.Ремейк появился в 1976-м. Действие перенесли в 1970-е, вместо киногруппы на остров прибывают нефтяники, Конг сражается не с тиранозавром, а со змеей. Женскую роль сыграла Джессика Лэнг (и ее отметили "Золотым Глобусом").Питер Джексон в 2005-м сделал оммаж оригиналу: не стал изменять время действия и сюжет, зато продемонстрировал все достижения новых кинотехнологий.Приключенческий триллер 2017-го "Конг: Остров черепа" совсем другой. Команда ученых, военных и авантюристов прибывает в джунгли к Конгу, но сталкивается и с другими монстрами. Экшен с Бри Ларсон, Томом Хиддлстоном, Сэмюэлом Л. Джексоном имел большой успех.Российская версияСуществует наш вариант фильма "В джазе только девушки". Кстати, американская картина с Мэрилин Монро была третьей о том, как два незадачливых музыканта попадают в женский оркестр и вынуждены притворяться дамами.Первыми эту историю экранизировали французы в 1935 году, а после — немцы (в 1951-м). Обе ленты назывались "Фанфары любви". Но именно фильм с Монро стал классикой.Российские кинематографисты сделали ромком, действие которого происходит в Сочи, а главные герои, скрываясь от наемников, оказываются женской сборной по сноуборду. В картине множество похожих на американскую классику сцен и отсылок.Фильм "12" Никиты Михалкова — ремейк юридической драмы "12 разгневанных мужчин" Сидни Люмета 1957 года (по версии IMDb — пятое место в списке лучших фильмов всех времен).Интересно, что оригинал — одноименный телеспектакль драматурга Реджинальда Роуза. Именно с этой пьесы началась режиссерская карьера Михалкова в училище имени Щукина. Фабула общая: 12 присяжных заседателей решают, виновен ли подросток в убийстве отца. Переснимали и советские картины: недавний пример — "...А зори здесь тихие" (оригинал 1972 года Станислава Ростоцкого и версия 2014-го — Рената Давлетьярова). Авторы интерпретации, не отрицая сходства, настаивают, что это именно экранизация повести Бориса Васильева.С "Экипажем" Николая Лебедева (2016) примерно так же: есть общие сюжетные ходы с лентой 1976-го Александра Митты, но продюсеры утверждают, что это не ремейк.Кризис идей и ностальгия тут ни при чем — кинематографисты обращаются к известным сюжетам потому, что те действительно хороши.

https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

мартин скорсезе, никита михалков, джеймс кэмерон, голливуд, нью-йорк (город), леонардо ди каприо, мэрилин монро, станислав ростоцкий, бри ларсон (актриса), том хиддлстон, джек николсон, тильда суинтон, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть