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Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков - РИА Новости, 22.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221222/kino-1840310746.html
Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков
Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков - РИА Новости, 22.12.2022
Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков
В российский прокат выходит "Новая игрушка" — ремейк знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром. Современная история про непутевого француза, которого... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T08:00
2022-12-22T08:12
мартин скорсезе
никита михалков
джеймс кэмерон
голливуд
нью-йорк (город)
леонардо ди каприо
мэрилин монро
станислав ростоцкий
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит "Новая игрушка" — ремейк знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром. Современная история про непутевого француза, которого "покупают" для развлечения избалованного отпрыска магната, снята так же смешно и динамично, как и оригинал. Переделывают классику все: даже Скорсезе, Кэмерон, Гуаданьино, Михалков. О ремейках известных и неожиданных — в материале РИА Новости.Французский юморПростофиля Сами (Жамель Деббуз) никак не может найти стабильную работу. Он устраивается ночным сторожем в гламурный торговый центр. Но засыпает на посту. Там его находит 11-летний Александр, сын крупного предпринимателя Филиппа (Даниэль Отой).После кончины матери Александр в депрессии. И только новая "игрушка" способна развеселить его. Сами соглашается провести несколько дней в доме — вернее, дворце — где живет мальчик. И привязывается к нему, как только узнает поближе.Симон Фалю, сыгравший Александра, ни в чем не уступает Фабрису Греко из оригинальной картины. Кстати, для Греко это был единственный кинопроект, а Фалю уже снялся во французском хите — экранизации рассказов о Маленьком Николя."Новая игрушка" — более светлая: от антуража и цветовых решений до персонажей. Бизнесмен Филипп не такой мрачный диктатор, каким был миллионер Пьер (Мишель Буке). Он более человечный.Главный герой Сами — настоящий большой ребенок, а не притворщик. Он с удовольствием веселится на домашних аттракционах, сражается на игрушечных мечах в домиках на дереве, гоняет на карте. Более актуальной картину делают современные гаджеты, которыми хвастается Александр, и окружающие его новейшие технологии. А также сленг и модная одежда. Комедия в целом получилась достойной и главное — смешной. Американские интерпретацииВ Голливуде снимают ремейки часто, причем первоисточником служат картины, неизвестные современному зрителю.Так, французская комедия "Тотальная слежка" заинтересовала Джеймса Кэмерона. И автор "Терминаторов" сделал "Правдивую ложь" — свою версию истории о шпионе, который притворяется для жены обычным клерком. Во время отпуска супруги попадают в незабываемые приключения со взрывами, погонями и перестрелками. Успех американского варианта обеспечили Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис (за эту роль она получила "Золотой Глобус").Лука Гуаданьино несколько лет занимался проектом "Суспирия", ремейком одноименного фильма Дарио Ардженто. Пригласил в картину Тильду Суинтон и Дакоту Джонсон, с которыми уже сотрудничал, а также Хлою Грэйс Морец и Мию Гот.Но сам режиссер не считает этот фильм настоящим ремейком. По его мнению, это признание в любви, благодарность за эмоции, которые он испытывал от оригинала. Даже действие перенес в 1977-й, когда вышла лента Ардженто.Картину про американскую балерину, которая приезжает стажироваться в европейскую академию и оказывается в странной секте, встретили неоднозначно. Но версия Гуаданьино заслуживает внимания.Для "Отступников" Мартин Скорсезе позаимствовал сюжет у гонконгского триллера "Двойная рокировка".Историю о доверии и предательстве он перенес в ирландскую общину Бостона. А Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон добавили сюжету о хорошем и плохом полицейских ярких красок.Впервые Кинг-Конга показали режиссеры Мериан Купер и Эрнест Б. Шодсак в 1933 году. Фильм стал хитом, а Фэй Рэй — звездой.Ремейк появился в 1976-м. Действие перенесли в 1970-е, вместо киногруппы на остров прибывают нефтяники, Конг сражается не с тиранозавром, а со змеей. Женскую роль сыграла Джессика Лэнг (и ее отметили "Золотым Глобусом").Питер Джексон в 2005-м сделал оммаж оригиналу: не стал изменять время действия и сюжет, зато продемонстрировал все достижения новых кинотехнологий.Приключенческий триллер 2017-го "Конг: Остров черепа" совсем другой. Команда ученых, военных и авантюристов прибывает в джунгли к Конгу, но сталкивается и с другими монстрами. Экшен с Бри Ларсон, Томом Хиддлстоном, Сэмюэлом Л. Джексоном имел большой успех.Российская версияСуществует наш вариант фильма "В джазе только девушки". Кстати, американская картина с Мэрилин Монро была третьей о том, как два незадачливых музыканта попадают в женский оркестр и вынуждены притворяться дамами.Первыми эту историю экранизировали французы в 1935 году, а после — немцы (в 1951-м). Обе ленты назывались "Фанфары любви". Но именно фильм с Монро стал классикой.Российские кинематографисты сделали ромком, действие которого происходит в Сочи, а главные герои, скрываясь от наемников, оказываются женской сборной по сноуборду. В картине множество похожих на американскую классику сцен и отсылок.Фильм "12" Никиты Михалкова — ремейк юридической драмы "12 разгневанных мужчин" Сидни Люмета 1957 года (по версии IMDb — пятое место в списке лучших фильмов всех времен).Интересно, что оригинал — одноименный телеспектакль драматурга Реджинальда Роуза. Именно с этой пьесы началась режиссерская карьера Михалкова в училище имени Щукина. Фабула общая: 12 присяжных заседателей решают, виновен ли подросток в убийстве отца. Переснимали и советские картины: недавний пример — "...А зори здесь тихие" (оригинал 1972 года Станислава Ростоцкого и версия 2014-го — Рената Давлетьярова). Авторы интерпретации, не отрицая сходства, настаивают, что это именно экранизация повести Бориса Васильева.С "Экипажем" Николая Лебедева (2016) примерно так же: есть общие сюжетные ходы с лентой 1976-го Александра Митты, но продюсеры утверждают, что это не ремейк.Кризис идей и ностальгия тут ни при чем — кинематографисты обращаются к известным сюжетам потому, что те действительно хороши.
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Анна Нехаева
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мартин скорсезе, никита михалков, джеймс кэмерон, голливуд, нью-йорк (город), леонардо ди каприо, мэрилин монро, станислав ростоцкий, бри ларсон (актриса), том хиддлстон, джек николсон, тильда суинтон, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Мартин Скорсезе, Никита Михалков, Джеймс Кэмерон, Голливуд, Нью-Йорк (город), Леонардо Ди Каприо, Мэрилин Монро, Станислав Ростоцкий, Бри Ларсон (актриса), Том Хиддлстон, Культура, Джек Николсон, Тильда Суинтон, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 22.12.2022 (обновлено: 08:12 22.12.2022)
 

Копия или оригинал: какие фильмы переснимали Кэмерон, Скорсезе, Михалков

© Canal+ [fr] (2022)Кадр из фильма "Новая игрушка"
Кадр из фильма Новая игрушка
© Canal+ [fr] (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат выходит "Новая игрушка" — ремейк знаменитой французской комедии с Пьером Ришаром. Современная история про непутевого француза, которого "покупают" для развлечения избалованного отпрыска магната, снята так же смешно и динамично, как и оригинал. Переделывают классику все: даже Скорсезе, Кэмерон, Гуаданьино, Михалков. О ремейках известных и неожиданных — в материале РИА Новости.

Французский юмор

Простофиля Сами (Жамель Деббуз) никак не может найти стабильную работу. Он устраивается ночным сторожем в гламурный торговый центр. Но засыпает на посту. Там его находит 11-летний Александр, сын крупного предпринимателя Филиппа (Даниэль Отой).
После кончины матери Александр в депрессии. И только новая "игрушка" способна развеселить его. Сами соглашается провести несколько дней в доме — вернее, дворце — где живет мальчик. И привязывается к нему, как только узнает поближе.
© Canal+ [fr] (2022)Кадр из фильма "Новая игрушка"
Кадр из фильма Новая игрушка
© Canal+ [fr] (2022)
Кадр из фильма "Новая игрушка"
Симон Фалю, сыгравший Александра, ни в чем не уступает Фабрису Греко из оригинальной картины. Кстати, для Греко это был единственный кинопроект, а Фалю уже снялся во французском хите — экранизации рассказов о Маленьком Николя.
"Новая игрушка" — более светлая: от антуража и цветовых решений до персонажей. Бизнесмен Филипп не такой мрачный диктатор, каким был миллионер Пьер (Мишель Буке). Он более человечный.
© Canal+ [fr] (2022)Кадр из фильма "Новая игрушка"
Кадр из фильма Новая игрушка
1 из 3
Кадр из фильма "Новая игрушка"
© Canal+ [fr] (2022)
© Canal+ [fr] (2022)

Сцена из фильма "Новая игрушка"

Кадр из фильма Новая игрушка
2 из 3

Сцена из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)
© Canal+ [fr] (2022)

Фрагмент из фильма "Новая игрушка"

Кадр из фильма Новая игрушка
3 из 3

Фрагмент из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Новая игрушка"
© Canal+ [fr] (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)
Главный герой Сами — настоящий большой ребенок, а не притворщик. Он с удовольствием веселится на домашних аттракционах, сражается на игрушечных мечах в домиках на дереве, гоняет на карте.
Более актуальной картину делают современные гаджеты, которыми хвастается Александр, и окружающие его новейшие технологии. А также сленг и модная одежда. Комедия в целом получилась достойной и главное — смешной.
© Canal+ [fr] (2022)Кадр из фильма "Новая игрушка"
Кадр из фильма Новая игрушка
1 из 2
Кадр из фильма "Новая игрушка"
© Canal+ [fr] (2022)
© Canal+ [fr] (2022)

Сцена из фильма "Новая игрушка"

Кадр из фильма Новая игрушка
2 из 2

Сцена из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Новая игрушка"
© Canal+ [fr] (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Новая игрушка"

© Canal+ [fr] (2022)

Американские интерпретации

В Голливуде снимают ремейки часто, причем первоисточником служат картины, неизвестные современному зрителю.
Так, французская комедия "Тотальная слежка" заинтересовала Джеймса Кэмерона. И автор "Терминаторов" сделал "Правдивую ложь" — свою версию истории о шпионе, который притворяется для жены обычным клерком. Во время отпуска супруги попадают в незабываемые приключения со взрывами, погонями и перестрелками. Успех американского варианта обеспечили Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис (за эту роль она получила "Золотой Глобус").
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)Кадр из фильма "Правдивая ложь"
Кадр из фильма Правдивая ложь
1 из 2
Кадр из фильма "Правдивая ложь"
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)
© Film Par Film (1991)

Сцена из фильма "Тотальная слежка"

Кадр из фильма Тотальная слежка
2 из 2

Сцена из фильма "Тотальная слежка"

© Film Par Film (1991)
1 из 2
Кадр из фильма "Правдивая ложь"
© 20th Century Fox Film Corporation (1994)
2 из 2

Сцена из фильма "Тотальная слежка"

© Film Par Film (1991)
Лука Гуаданьино несколько лет занимался проектом "Суспирия", ремейком одноименного фильма Дарио Ардженто. Пригласил в картину Тильду Суинтон и Дакоту Джонсон, с которыми уже сотрудничал, а также Хлою Грэйс Морец и Мию Гот.
Но сам режиссер не считает этот фильм настоящим ремейком. По его мнению, это признание в любви, благодарность за эмоции, которые он испытывал от оригинала. Даже действие перенес в 1977-й, когда вышла лента Ардженто.
Картину про американскую балерину, которая приезжает стажироваться в европейскую академию и оказывается в странной секте, встретили неоднозначно. Но версия Гуаданьино заслуживает внимания.
© FilmNation Entertainment (2018)

Кадр из фильма "Суспирия" Луки Гуаданьино

Кадр из фильма Суспирия
1 из 3

Кадр из фильма "Суспирия" Луки Гуаданьино

© FilmNation Entertainment (2018)
© FilmNation Entertainment (2018)

Сцена из фильма "Суспирия"

Кадр из фильма Суспирия
2 из 3

Сцена из фильма "Суспирия"

© FilmNation Entertainment (2018)
© Seda Spettacoli (1977)

Фрагмент из фильма "Суспирия" Дарио Ардженто

Кадр из фильма Суспирия
3 из 3

Фрагмент из фильма "Суспирия" Дарио Ардженто

© Seda Spettacoli (1977)
1 из 3

Кадр из фильма "Суспирия" Луки Гуаданьино

© FilmNation Entertainment (2018)
2 из 3

Сцена из фильма "Суспирия"

© FilmNation Entertainment (2018)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Суспирия" Дарио Ардженто

© Seda Spettacoli (1977)
Для "Отступников" Мартин Скорсезе позаимствовал сюжет у гонконгского триллера "Двойная рокировка".
Историю о доверии и предательстве он перенес в ирландскую общину Бостона. А Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон добавили сюжету о хорошем и плохом полицейских ярких красок.
© Warner Bros. Pictures Co (2006)Кадр из фильма "Отступники"
Кадр из фильма Отступники
1 из 3
Кадр из фильма "Отступники"
© Warner Bros. Pictures Co (2006)
© Warner Bros. Pictures Co (2006)

Сцена из фильма "Отступники"

Кадр из фильма Отступники
2 из 3

Сцена из фильма "Отступники"

© Warner Bros. Pictures Co (2006)
© Basic Pictures (2002)

Фрагмент из фильма "Двойная рокировка"

Кадр из фильма Двойная рокировка
3 из 3

Фрагмент из фильма "Двойная рокировка"

© Basic Pictures (2002)
1 из 3
Кадр из фильма "Отступники"
© Warner Bros. Pictures Co (2006)
2 из 3

Сцена из фильма "Отступники"

© Warner Bros. Pictures Co (2006)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Двойная рокировка"

© Basic Pictures (2002)
Впервые Кинг-Конга показали режиссеры Мериан Купер и Эрнест Б. Шодсак в 1933 году. Фильм стал хитом, а Фэй Рэй — звездой.
Ремейк появился в 1976-м. Действие перенесли в 1970-е, вместо киногруппы на остров прибывают нефтяники, Конг сражается не с тиранозавром, а со змеей. Женскую роль сыграла Джессика Лэнг (и ее отметили "Золотым Глобусом").
© Universal Pictures (2005)

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

Кадр из фильма Кинг Конг
1 из 3

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
© Dino De Laurentiis Productions (1976)Кадр из фильма "Кинг-Конг"
Кадр из фильма Кинг-Конг
2 из 3
Кадр из фильма "Кинг-Конг"
© Dino De Laurentiis Productions (1976)
© RKO Radio Pictures Inc. (1933)

Сцена из фильма "Кинг-Конг"

Кадр из фильма Кинг Конг
3 из 3

Сцена из фильма "Кинг-Конг"

© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
1 из 3

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

© Universal Pictures (2005)
2 из 3
Кадр из фильма "Кинг-Конг"
© Dino De Laurentiis Productions (1976)
3 из 3

Сцена из фильма "Кинг-Конг"

© RKO Radio Pictures Inc. (1933)
Питер Джексон в 2005-м сделал оммаж оригиналу: не стал изменять время действия и сюжет, зато продемонстрировал все достижения новых кинотехнологий.
Приключенческий триллер 2017-го "Конг: Остров черепа" совсем другой. Команда ученых, военных и авантюристов прибывает в джунгли к Конгу, но сталкивается и с другими монстрами. Экшен с Бри Ларсон, Томом Хиддлстоном, Сэмюэлом Л. Джексоном имел большой успех.
© Warner Bros. Pictures (2017)Кадр из фильма "Конг: Остров черепа"
Кадр из фильма Конг: Остров черепа
1 из 3
Кадр из фильма "Конг: Остров черепа"
© Warner Bros. Pictures (2017)
© Warner Bros. Pictures (2017)

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа"

Кадр из фильма Конг: Остров черепа
2 из 3

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)
© Warner Bros. Pictures (2017)

Фрагмент из фильма "Конг: Остров черепа"

Кадр из фильма Конг: Остров черепа
3 из 3

Фрагмент из фильма "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)
1 из 3
Кадр из фильма "Конг: Остров черепа"
© Warner Bros. Pictures (2017)
2 из 3

Сцена из фильма "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Конг: Остров черепа"

© Warner Bros. Pictures (2017)

Российская версия

Существует наш вариант фильма "В джазе только девушки". Кстати, американская картина с Мэрилин Монро была третьей о том, как два незадачливых музыканта попадают в женский оркестр и вынуждены притворяться дамами.
Первыми эту историю экранизировали французы в 1935 году, а после — немцы (в 1951-м). Обе ленты назывались "Фанфары любви". Но именно фильм с Монро стал классикой.
© Ashton Productions (1959)Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Кадр из фильма В джазе только девушки
1 из 2
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
© Ashton Productions (1959)
© Neue Deutsche Film GmbH (NDF) (1951)Кадр из фильма "Фанфары любви"
Кадр из фильма Фанфары любви
2 из 2
Кадр из фильма "Фанфары любви"
© Neue Deutsche Film GmbH (NDF) (1951)
1 из 2
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
© Ashton Productions (1959)
2 из 2
Кадр из фильма "Фанфары любви"
© Neue Deutsche Film GmbH (NDF) (1951)
Российские кинематографисты сделали ромком, действие которого происходит в Сочи, а главные герои, скрываясь от наемников, оказываются женской сборной по сноуборду. В картине множество похожих на американскую классику сцен и отсылок.
© Среда Фетисов Филмс/Централ Партнершип (2014)Кадр из фильма "В спорте только девушки"
Кадр из фильма В спорте только девушки
© Среда Фетисов Филмс/Централ Партнершип (2014)
Кадр из фильма "В спорте только девушки"
Фильм "12" Никиты Михалкова — ремейк юридической драмы "12 разгневанных мужчин" Сидни Люмета 1957 года (по версии IMDb — пятое место в списке лучших фильмов всех времен).
Интересно, что оригинал — одноименный телеспектакль драматурга Реджинальда Роуза. Именно с этой пьесы началась режиссерская карьера Михалкова в училище имени Щукина. Фабула общая: 12 присяжных заседателей решают, виновен ли подросток в убийстве отца.
© Orion-Nova Productions (1956)Кадр из фильма "12 разгневанных мужчин"
Кадр из фильма 12 разгневанных мужчин
1 из 2
Кадр из фильма "12 разгневанных мужчин"
© Orion-Nova Productions (1956)
© "ТриТэ" (2007)

Сцена из фильма "12"

Кадр из фильма 12
2 из 2

Сцена из фильма "12"

© "ТриТэ" (2007)
1 из 2
Кадр из фильма "12 разгневанных мужчин"
© Orion-Nova Productions (1956)
2 из 2

Сцена из фильма "12"

© "ТриТэ" (2007)
Переснимали и советские картины: недавний пример — "...А зори здесь тихие" (оригинал 1972 года Станислава Ростоцкого и версия 2014-го — Рената Давлетьярова). Авторы интерпретации, не отрицая сходства, настаивают, что это именно экранизация повести Бориса Васильева.
© Интерфест (2015)

Кадр из фильма "А зори здесь тихие..."

Кадр из фильма А зори здесь тихие
1 из 2

Кадр из фильма "А зори здесь тихие..."

© Интерфест (2015)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сцена из кинофильма "...А зори здесь тихие" режиссера Станислава Ростоцкого

Сцена из кинофильма А зори здесь тихие…
2 из 2

Сцена из кинофильма "...А зори здесь тихие" режиссера Станислава Ростоцкого

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 2

Кадр из фильма "А зори здесь тихие..."

© Интерфест (2015)
2 из 2

Сцена из кинофильма "...А зори здесь тихие" режиссера Станислава Ростоцкого

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
С "Экипажем" Николая Лебедева (2016) примерно так же: есть общие сюжетные ходы с лентой 1976-го Александра Митты, но продюсеры утверждают, что это не ремейк.
Кризис идей и ностальгия тут ни при чем — кинематографисты обращаются к известным сюжетам потому, что те действительно хороши.
Сцена из спектакля Кто боится Вирджинии Вулф? в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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