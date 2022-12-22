https://ria.ru/20221222/kiev-1840447231.html

Киевские власти назвали ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой

Киевские власти назвали ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой - РИА Новости, 22.12.2022

Киевские власти назвали ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой

Ситуация с энергоснабжением в Киеве тяжелая, большинство жителей без света из-за разрушения электросетей и узлов, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:29

2022-12-22T10:29

2022-12-22T10:29

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с энергоснабжением в Киеве тяжелая, большинство жителей без света из-за разрушения электросетей и узлов, сообщили в городской военной администрации. Экстренные отключения света в Киеве происходят ежедневно с 19 декабря, когда были повреждены объекты критической инфраструктуры в Киевской области. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что Киев и область могут снова перейти от экстренных и аварийных отключений света к плановым в течение одной-полутора недель, но электроэнергия будет поступать в дома всего 10 часов в сутки. "Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221222/kiev-1840428428.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр