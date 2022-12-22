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В Киеве продолжаются экстренные отключения света
В Киеве продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 22.12.2022
В Киеве продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжаются в четверг в Киеве, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:19
2022-12-22T09:19
2022-12-22T09:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света продолжаются в четверг в Киеве, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Экстренные отключения света в Киеве происходят ежедневно с 19 декабря, когда были повреждены объекты критической инфраструктуры в Киевской области. Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что Киев и область могут снова перейти от экстренных и аварийных отключений света к плановым в течение одной-полутора недель, но электроэнергия будут поступать в дома всего 10 часов в сутки. "В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221222/poteri-1840415963.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве продолжаются экстренные отключения света
ДТЭК: в Киеве с 19 декабря продолжаются экстренные отключения света