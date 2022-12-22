https://ria.ru/20221222/khramy-1840526612.html
Патриарх назвал число храмов в Москве
Патриарх назвал число храмов в Москве - РИА Новости, 22.12.2022
Патриарх назвал число храмов в Москве
Количество храмов и часовен в Москве на 1 декабря составило 1227, что на девять больше, чем годом ранее, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:40
2022-12-22T13:40
2022-12-22T13:40
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество храмов и часовен в Москве на 1 декабря составило 1227, что на девять больше, чем годом ранее, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании в Зале церковных соборов храме Христа Спасителя. "Святейший владыка сообщил, что на 1 декабря с.г. количество храмов и часовен в Москве составило 1227, что на девять больше, чем годом ранее. Число храмов, в которых богослужение совершается не реже одного раза в неделю, увеличилось с 541 до 549", - сообщается на сайте Русской православной церкви. По словам патриарха, по программе строительства новых храмов за 12 лет возведены и уже действуют 88 храмов. В четырех храмах завершены строительно-монтажные работы, строятся 42 храма. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 134 из 200 запланированных храмов. В клире Москвы состоят 34 архиерея, 1440 священника и 405 диаконов — всего 1879 клириков, то есть на 38 священнослужителей больше, чем год назад. Под патриаршим управлением действуют 36 ставропигиальных обителей.
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русская православная церковь, москва
Религия, Русская православная церковь, Москва
Патриарх назвал число храмов в Москве
Патриарх Кирилл заявил об увеличении числа храмов и часовен в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество храмов и часовен в Москве на 1 декабря составило 1227, что на девять больше, чем годом ранее, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании в Зале церковных соборов храме Христа Спасителя.
"Святейший владыка сообщил, что на 1 декабря с.г. количество храмов и часовен в Москве составило 1227, что на девять больше, чем годом ранее. Число храмов, в которых богослужение совершается не реже одного раза в неделю, увеличилось с 541 до 549", - сообщается на сайте Русской православной церкви
.
По словам патриарха, по программе строительства новых храмов за 12 лет возведены и уже действуют 88 храмов. В четырех храмах завершены строительно-монтажные работы, строятся 42 храма. Таким образом, уже построены или находятся на разных этапах строительства 134 из 200 запланированных храмов.
В клире Москвы состоят 34 архиерея, 1440 священника и 405 диаконов — всего 1879 клириков, то есть на 38 священнослужителей больше, чем год назад. Под патриаршим управлением действуют 36 ставропигиальных обителей.