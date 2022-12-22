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Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/khotsenko-1840438756.html
Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке
Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022
Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке
Угрозы для жизни раненного в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:51
2022-12-22T09:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
в мире
виталий хоценко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Угрозы для жизни раненного в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Мина Ахвердиева."Угрозы жизни нет. Чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что от госпитализации Хоценко отказался.
https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html
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донецк, донецкая народная республика, в мире, виталий хоценко
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, Виталий Хоценко
09:51 22.12.2022 (обновлено: 09:55 22.12.2022)
 
Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке

В ДНР сообщили, что угрозы для жизни Хоценко нет, премьер отказался от госпитализации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Угрозы для жизни раненного в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
"Угрозы жизни нет. Чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что от госпитализации Хоценко отказался.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:44
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВ миреВиталий Хоценко
 
 
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