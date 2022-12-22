https://ria.ru/20221222/khotsenko-1840438756.html

Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке

Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке - РИА Новости, 22.12.2022

Угрозы для жизни премьера Хоценко нет, заявили в Донецке

Угрозы для жизни раненного в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:51

2022-12-22T09:51

2022-12-22T09:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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виталий хоценко

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Угрозы для жизни раненного в результате украинского обстрела гостиницы в Донецке премьер-министра ДНР Виталия Хоценко нет, он себя хорошо чувствует, от госпитализации отказался, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Мина Ахвердиева."Угрозы жизни нет. Чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что от госпитализации Хоценко отказался.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html

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донецк, донецкая народная республика, в мире, виталий хоценко