https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html
В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой
В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой - РИА Новости, 22.12.2022
В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:46
2022-12-22T05:46
2022-12-22T14:04
в мире
джо байден
мунэо судзуки
барак обама
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нагасаки (город)
хиросима (префектура)
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ТОКИО, 22 дек — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой. "Несмотря на то что с конца войны прошло уже 77 лет, США, которые сбросили атомные бомбы, не извинились и не попросили прощения. Это страна, которая громко говорит о "демократии, правах человека и свободе", оценивая действия других государств", — написал он в блоге.Так Судзуки прокомментировал публикации японских СМИ о возможном визите президента Джо Байдена в Нагасаки в мае 2023 года. По мнению депутата, будет правильным, если эта поездка все-таки состоится. Поездка Байдена в Нагасаки может состояться во время саммита "Большой семерки", который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая следующего года. Таким образом, нынешний глава Белого дома может стать первым президентом США, посетившим этот город. До этого в Хиросиме побывал Барак Обама.Шестого и девятого августа 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий в обоих городах проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии.
https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html
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в мире, джо байден, мунэо судзуки, барак обама, сша, нагасаки (город), хиросима (префектура)
В мире, Джо Байден, Мунэо Судзуки, Барак Обама, США, Нагасаки (город), Хиросима (префектура)
05:46 22.12.2022 (обновлено: 14:04 22.12.2022)
В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой
Японский политик Судзуки призвал США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой
ТОКИО, 22 дек — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой.
"Несмотря на то что с конца войны прошло уже 77 лет, США, которые сбросили атомные бомбы, не извинились и не попросили прощения. Это страна, которая громко говорит о "демократии, правах человека и свободе", оценивая действия других государств", — написал он в блоге.
Так Судзуки прокомментировал публикации японских СМИ о возможном визите президента Джо Байдена в Нагасаки в мае 2023 года. По мнению депутата, будет правильным, если эта поездка все-таки состоится.
"Я желаю, чтобы он (Байден. — Прим. ред.) заявил миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: "Использование ядерного оружия невозможно, применение атомных бомб было ошибкой", — заключил японский депутат.
Поездка Байдена в Нагасаки может состояться во время саммита "Большой семерки", который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая следующего года. Таким образом, нынешний глава Белого дома может стать первым президентом США, посетившим этот город. До этого в Хиросиме побывал Барак Обама.
Шестого и девятого августа 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий в обоих городах проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии.