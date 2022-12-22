https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html

В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой

В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой - РИА Новости, 22.12.2022

В Японии призвали США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:46

2022-12-22T05:46

2022-12-22T14:04

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джо байден

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нагасаки (город)

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ТОКИО, 22 дек — РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал американское правительство честно заявить, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой. "Несмотря на то что с конца войны прошло уже 77 лет, США, которые сбросили атомные бомбы, не извинились и не попросили прощения. Это страна, которая громко говорит о "демократии, правах человека и свободе", оценивая действия других государств", — написал он в блоге.Так Судзуки прокомментировал публикации японских СМИ о возможном визите президента Джо Байдена в Нагасаки в мае 2023 года. По мнению депутата, будет правильным, если эта поездка все-таки состоится. Поездка Байдена в Нагасаки может состояться во время саммита "Большой семерки", который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая следующего года. Таким образом, нынешний глава Белого дома может стать первым президентом США, посетившим этот город. До этого в Хиросиме побывал Барак Обама.Шестого и девятого августа 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство из них были мирными жителями. В годовщину трагических событий в обоих городах проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии.

https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827335149.html

сша

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

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в мире, джо байден, мунэо судзуки, барак обама, сша, нагасаки (город), хиросима (префектура)