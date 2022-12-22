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Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы - РИА Новости, 22.12.2022
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Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы
Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы - РИА Новости, 22.12.2022
Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы
"Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:01
2022-12-22T17:01
общество
технологии
москва
тверская улица
садовое кольцо (москва)
яндекс
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с детализированным маршрутом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Яндекс" на прошлой неделе показал новую версию "Карт", в которой команда сервиса приблизила внешний вид зданий, дорог, пешеходных переходов к реальному. Подобный вид карт поможет пешеходам и водителям быстрее ориентироваться на улицах, считают в компании. "Яндекс Карты" выпустили бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы. Это первый этап запуска сверхподробных карт. В бета-версии можно протестировать автомобильную навигацию по картам с детализированными дорогами", - говорится в сообщении. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте сервиса. В детальной бета-версии есть основные дороги в пределах третьего транспортного кольца - Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов, доступны и сложные развязки, например, Таганская площадь. Кроме того, в бета-версии теперь видна разметка дорог, а пропорции соответствуют реальным, подчеркнули в сервисе. В будущем обновление затронет и другие объекты: у моделей зданий появятся окна, крыши, подъезды и пандусы, чтобы здание было проще узнать. Кроме того, на карте в деталях покажут остановки, входы в подземные переходы и даже деревья. "Яндекс Карты" - это геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужно место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.
https://ria.ru/20221220/yandex-1839938775.html
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общество, технологии, москва, тверская улица, садовое кольцо (москва), яндекс, россия
Общество, Технологии, Москва, Тверская улица, Садовое кольцо (Москва), Яндекс, Россия
17:01 22.12.2022
 
Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы

"Яндекс Карты" запустили бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с детализированным маршрутом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Яндекс" на прошлой неделе показал новую версию "Карт", в которой команда сервиса приблизила внешний вид зданий, дорог, пешеходных переходов к реальному. Подобный вид карт поможет пешеходам и водителям быстрее ориентироваться на улицах, считают в компании.
"Яндекс Карты" выпустили бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы. Это первый этап запуска сверхподробных карт. В бета-версии можно протестировать автомобильную навигацию по картам с детализированными дорогами", - говорится в сообщении. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте сервиса.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 11:41
"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники
В детальной бета-версии есть основные дороги в пределах третьего транспортного кольца - Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов, доступны и сложные развязки, например, Таганская площадь. Кроме того, в бета-версии теперь видна разметка дорог, а пропорции соответствуют реальным, подчеркнули в сервисе.
В будущем обновление затронет и другие объекты: у моделей зданий появятся окна, крыши, подъезды и пандусы, чтобы здание было проще узнать. Кроме того, на карте в деталях покажут остановки, входы в подземные переходы и даже деревья.
"Яндекс Карты" - это геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужно место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.
Курьер службы доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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