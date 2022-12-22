https://ria.ru/20221222/karty-1840605099.html

Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы

Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы - РИА Новости, 22.12.2022

Яндекс запустил бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы

"Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:01

2022-12-22T17:01

2022-12-22T17:01

общество

технологии

москва

тверская улица

садовое кольцо (москва)

яндекс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Яндекс Карты" запустили специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, в ней можно будет протестировать навигацию для машины с детализированным маршрутом, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Яндекс" на прошлой неделе показал новую версию "Карт", в которой команда сервиса приблизила внешний вид зданий, дорог, пешеходных переходов к реальному. Подобный вид карт поможет пешеходам и водителям быстрее ориентироваться на улицах, считают в компании. "Яндекс Карты" выпустили бета-версию приложения с детальными картами дорог Москвы. Это первый этап запуска сверхподробных карт. В бета-версии можно протестировать автомобильную навигацию по картам с детализированными дорогами", - говорится в сообщении. Чтобы принять участие в тестировании, нужно оставить заявку на сайте сервиса. В детальной бета-версии есть основные дороги в пределах третьего транспортного кольца - Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов, доступны и сложные развязки, например, Таганская площадь. Кроме того, в бета-версии теперь видна разметка дорог, а пропорции соответствуют реальным, подчеркнули в сервисе. В будущем обновление затронет и другие объекты: у моделей зданий появятся окна, крыши, подъезды и пандусы, чтобы здание было проще узнать. Кроме того, на карте в деталях покажут остановки, входы в подземные переходы и даже деревья. "Яндекс Карты" - это геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужно место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.

https://ria.ru/20221220/yandex-1839938775.html

https://ria.ru/20221220/dostavka-1839914698.html

москва

тверская улица

садовое кольцо (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, москва, тверская улица, садовое кольцо (москва), яндекс, россия