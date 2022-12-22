https://ria.ru/20221222/kadyrov-1840603909.html

Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом

Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом - РИА Новости, 22.12.2022

Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:58

2022-12-22T16:58

2022-12-22T16:58

рамзан кадыров

владимир путин

александр невский

чеченская республика (чечня)

политика

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ГРОЗНЫЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского. В июле Кадыров сообщил, что указом главы государства награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Глава Чечни опубликовал фото с президентом после вручения и поблагодарил его за высокую оценку заслуг. "В свою очередь я могу заверить верховного главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ. Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20221125/vstrecha-1834379647.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рамзан кадыров, владимир путин, александр невский, чеченская республика (чечня), политика