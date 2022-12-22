Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом
Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с Путиным после вручения ордена Александра Невского
© Фото : Kadyrov_95/TelegramПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского.
В июле Кадыров сообщил, что указом главы государства награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.
"Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Глава Чечни опубликовал фото с президентом после вручения и поблагодарил его за высокую оценку заслуг. "В свою очередь я могу заверить верховного главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ. Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране", - добавил Кадыров.