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Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом - РИА Новости, 22.12.2022
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Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом
Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом - РИА Новости, 22.12.2022
Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:58
2022-12-22T16:58
рамзан кадыров
владимир путин
александр невский
чеченская республика (чечня)
политика
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского. В июле Кадыров сообщил, что указом главы государства награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Глава Чечни опубликовал фото с президентом после вручения и поблагодарил его за высокую оценку заслуг. "В свою очередь я могу заверить верховного главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ. Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране", - добавил Кадыров.
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рамзан кадыров, владимир путин, александр невский, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Александр Невский, Чеченская республика (Чечня), Политика
16:58 22.12.2022
 
Кадыров опубликовал фото с Путиным после награждения орденом

Глава Чечни Кадыров опубликовал фото с Путиным после вручения ордена Александра Невского

© Фото : Kadyrov_95/TelegramПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом РФ Владимиром Путиным после вручения ему ордена Александра Невского.
В июле Кадыров сообщил, что указом главы государства награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.
"Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Глава Чечни опубликовал фото с президентом после вручения и поблагодарил его за высокую оценку заслуг. "В свою очередь я могу заверить верховного главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ. Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране", - добавил Кадыров.
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