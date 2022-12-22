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Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств

Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств - РИА Новости, 22.12.2022

Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств

Президент России Владимир Путин поговорил с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, стороны выразили обоюдную уверенность, что... РИА Новости, 22.12.2022

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россия

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биньямин нетаньяху

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ликуд

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, стороны выразили обоюдную уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, сообщила пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся", - говорится в сообщении.

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россия, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, ликуд