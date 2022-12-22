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Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств
Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств - РИА Новости, 22.12.2022
Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств
Президент России Владимир Путин поговорил с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, стороны выразили обоюдную уверенность, что... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:12
2022-12-22T12:15
россия
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
владимир путин
ликуд
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, стороны выразили обоюдную уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, сообщила пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся", - говорится в сообщении.
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россия, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, ликуд
Россия, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Ликуд
12:12 22.12.2022 (обновлено: 12:15 22.12.2022)
 
Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества государств

Путин и Нетаньяху выразили уверенность, что отношения России и Израиля будут развиваться

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с лидером израильской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху, стороны выразили обоюдную уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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