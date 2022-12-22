https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей - РИА Новости, 22.12.2022
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:24
2022-12-22T04:24
2022-12-22T04:25
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/19/1499201974_0:125:3184:1916_1920x0_80_0_0_4f8332c376b90190d3d2bbef8c297dd4.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Авторы опроса предложили респондентам ответить на вопрос, какое максимальное количество детей вы бы хотели иметь при планировании семьи. 34% россиян сказали, что хотели бы двоих детей, еще 26% опрошенных планируют трех детей, 10% респондентов хотят родить только одного ребенка, а 4% опрошенных выбрали вариант "сколько получится". Пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Иметь четырех и более детей хотят 14% респондентов. Исследование также показало, что 66% россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Вместе с тем, как отмечают авторы материала, недостаточно высокий уровень дохода, проблемы материально-жилищного характера, а также отсутствие уверенности в поддержке партнера и государства - то, что сдерживает российские семьи при планировании трех и более детей. Кроме того, население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости - особенно часто об отсутствии информации говорят молодые люди до 35 лет. Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1800 респондентов.
https://ria.ru/20221217/kostyumy-1839348935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/19/1499201974_353:0:3184:2123_1920x0_80_0_0_4313da3c0b06eb528a4921cf29c8f239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
04:24 22.12.2022 (обновлено: 04:25 22.12.2022)
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
Исследование АСИ показало, что треть россиян хотят иметь двух детей
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы опроса предложили респондентам ответить на вопрос, какое максимальное количество детей вы бы хотели иметь при планировании семьи. 34% россиян сказали, что хотели бы двоих детей, еще 26% опрошенных планируют трех детей, 10% респондентов хотят родить только одного ребенка, а 4% опрошенных выбрали вариант "сколько получится". Пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Иметь четырех и более детей хотят 14% респондентов.
Исследование также показало, что 66% россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Вместе с тем, как отмечают авторы материала, недостаточно высокий уровень дохода, проблемы материально-жилищного характера, а также отсутствие уверенности в поддержке партнера и государства - то, что сдерживает российские семьи при планировании трех и более детей. Кроме того, население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости - особенно часто об отсутствии информации говорят молодые люди до 35 лет.
Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ
от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1800 респондентов.