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Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей - РИА Новости, 22.12.2022
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Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей - РИА Новости, 22.12.2022
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T04:24
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россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Авторы опроса предложили респондентам ответить на вопрос, какое максимальное количество детей вы бы хотели иметь при планировании семьи. 34% россиян сказали, что хотели бы двоих детей, еще 26% опрошенных планируют трех детей, 10% респондентов хотят родить только одного ребенка, а 4% опрошенных выбрали вариант "сколько получится". Пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Иметь четырех и более детей хотят 14% респондентов. Исследование также показало, что 66% россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Вместе с тем, как отмечают авторы материала, недостаточно высокий уровень дохода, проблемы материально-жилищного характера, а также отсутствие уверенности в поддержке партнера и государства - то, что сдерживает российские семьи при планировании трех и более детей. Кроме того, население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости - особенно часто об отсутствии информации говорят молодые люди до 35 лет. Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1800 респондентов.
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россия, общество
Россия, Общество
04:24 22.12.2022 (обновлено: 04:25 22.12.2022)
 
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей

Исследование АСИ показало, что треть россиян хотят иметь двух детей

© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Fotolia / Kostia
Отец и сын . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) при планировании семьи хотели бы иметь двух детей, не планируют детей вовсе только 5%, показало исследование, проведенное по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ) и результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы опроса предложили респондентам ответить на вопрос, какое максимальное количество детей вы бы хотели иметь при планировании семьи. 34% россиян сказали, что хотели бы двоих детей, еще 26% опрошенных планируют трех детей, 10% респондентов хотят родить только одного ребенка, а 4% опрошенных выбрали вариант "сколько получится". Пять процентов россиян сказали, что вообще не планируют рожать детей. Иметь четырех и более детей хотят 14% респондентов.
Исследование также показало, что 66% россиян не исключают, что при определенных обстоятельствах они могли бы создать многодетную семью. Вместе с тем, как отмечают авторы материала, недостаточно высокий уровень дохода, проблемы материально-жилищного характера, а также отсутствие уверенности в поддержке партнера и государства - то, что сдерживает российские семьи при планировании трех и более детей. Кроме того, население недостаточно хорошо осведомлено о том, какие меры поддержки предпринимает государство для повышения рождаемости - особенно часто об отсутствии информации говорят молодые люди до 35 лет.
Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1800 респондентов.
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