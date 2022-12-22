https://ria.ru/20221222/inoagenty-1840583450.html
В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах
В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах - РИА Новости, 22.12.2022
В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах
В Совфеде готовы законодательно доработать нормы об иноагентах при возникновении новых угроз, заявил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:05
2022-12-22T16:05
2022-12-22T16:06
андрей климов
россия
политика
совет федерации рф
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Совфеде готовы законодательно доработать нормы об иноагентах при возникновении новых угроз, заявил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Речь в первую очередь о двух федеральных законах, принятых нами в текущем году и вступивших в силу с 1 декабря 2022 года. Оба посвящены проблематике контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первый из законов фактически суммирует наш десятилетний опыт работы в части так называемых иностранных агентов, а второй вносит необходимые изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных законов", - сказал политик на заседании комиссии.По его словам, парламентариям в будущем году предстоит внимательно анализировать их правоприменительную практику и "быть готовыми к возможным коррективам в случае появления новых вызовов или выявления моментов, объективно требующих определенной законодательной корректировки"."В этой связи мы, как и прежде, готовы к конструктивному взаимодействию как с правоохранительными органами, так и с гражданским обществом", - сказал Климов.
https://ria.ru/20221209/inoagenty-1837632468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей климов, россия, политика, совет федерации рф, иноагенты
Андрей Климов, Россия, Политика, Совет Федерации РФ, иноагенты
16:05 22.12.2022 (обновлено: 16:06 22.12.2022)
В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах
Сенатор Климов заявил о готовности СФ при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Совфеде готовы законодательно доработать нормы об иноагентах при возникновении новых угроз, заявил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Речь в первую очередь о двух федеральных законах, принятых нами в текущем году и вступивших в силу с 1 декабря 2022 года. Оба посвящены проблематике контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первый из законов фактически суммирует наш десятилетний опыт работы в части так называемых иностранных агентов, а второй вносит необходимые изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных законов", - сказал политик на заседании комиссии.
По его словам, парламентариям в будущем году предстоит внимательно анализировать их правоприменительную практику и "быть готовыми к возможным коррективам в случае появления новых вызовов или выявления моментов, объективно требующих определенной законодательной корректировки".
"В этой связи мы, как и прежде, готовы к конструктивному взаимодействию как с правоохранительными органами, так и с гражданским обществом", - сказал Климов.