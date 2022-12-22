https://ria.ru/20221222/inoagenty-1840583450.html

В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах

В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах - РИА Новости, 22.12.2022

В Совфеде готовы при необходимости дорабатывать нормы об иноагентах

В Совфеде готовы законодательно доработать нормы об иноагентах при возникновении новых угроз, заявил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:05

2022-12-22T16:05

2022-12-22T16:06

андрей климов

россия

политика

совет федерации рф

иноагенты

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Совфеде готовы законодательно доработать нормы об иноагентах при возникновении новых угроз, заявил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Речь в первую очередь о двух федеральных законах, принятых нами в текущем году и вступивших в силу с 1 декабря 2022 года. Оба посвящены проблематике контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первый из законов фактически суммирует наш десятилетний опыт работы в части так называемых иностранных агентов, а второй вносит необходимые изменения и дополнения в 39 отраслевых федеральных законов", - сказал политик на заседании комиссии.По его словам, парламентариям в будущем году предстоит внимательно анализировать их правоприменительную практику и "быть готовыми к возможным коррективам в случае появления новых вызовов или выявления моментов, объективно требующих определенной законодательной корректировки"."В этой связи мы, как и прежде, готовы к конструктивному взаимодействию как с правоохранительными органами, так и с гражданским обществом", - сказал Климов.

https://ria.ru/20221209/inoagenty-1837632468.html

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Кирилл Волков

андрей климов, россия, политика, совет федерации рф, иноагенты