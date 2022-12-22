https://ria.ru/20221222/ingosstrakh-1840618140.html

"Ингосстрах" проанализировал обращения застрахованных туристов в 2022 году

"Ингосстрах" проанализировал обращения застрахованных туристов в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022

"Ингосстрах" проанализировал обращения застрахованных туристов в 2022 году

"Ингосстрах" зафиксировал свыше 22 тысяч обращений туристов за медицинской помощью в период с января по ноябрь 2022 года, что на 23% больше по сравнению с... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:41

2022-12-22T17:41

2022-12-22T17:43

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"Ингосстрах" зафиксировал свыше 22 тысяч обращений туристов за медицинской помощью в период с января по ноябрь 2022 года, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Наибольшей популярностью в этот период пользовались страны, в которых отсутствуют ограничения на въезд, что подтверждается ростом количества обращений по страховым случаям. За 11 месяцев в распределении по странам отмечалась следующая тенденция: на 1-м месте Турция – 43% от всех обращений застрахованных в компании туристов; на 2-м ОАЭ – 25%; на 3-м – страны Юго-Восточной Азии, Египет, Мальдивы, Израиль, европейские страны (примерно 27%).Туристы, застрахованные по программе путешествующих по России, составили около 5% от общего количества обратившихся.Чаще всего застрахованные обращались за медицинской помощью в связи с заболеваниями респираторного характера, ЖКТ, сердечно-сосудистыми болезнями, стоматологическими проблемами, различными травмами, аллергическими реакциями. Количество обращений, связанных с коронавирусом, за 11 месяцев 2022 года составило не более 3% от общего числа случаев.Встречались и нестандартные обращения: в Турции за медицинской помощью обращались туристы, поцарапанные кошками, а в Таиланде – в результате нападения обезьян.Самые крупные страховые возмещения были выплачены по страховым случаям в Турции: застрахованный получил травму позвоночника в результате несчастного случая. Общая сумма расходов на лечение составила более 40 тысяч долларов. Другой турист заболел пневмонией. Ввиду длительной госпитализации "Ингосстрах" оплатил лечение на 33 тысяч долларов. Еще один наш застрахованный пережил остановку сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности. Расходы за оказанную медицинскую помощь и последующую медицинскую репатриацию в Россию составили 28 тысяч долларов. На Мальдивах наш клиент поскользнулся на мокрой плитке и получил оскольчатый перелом большеберцовой кости. Сумма расходов, оплаченных страховой компанией, - 13 тысяч долларов. В Доминиканской республике в связи с аппендицитом у застрахованного сумма на лечение достигла 21 тысячу долларов. Все застрахованные получили необходимую медицинскую помощь за рубежом и уже вернулись на родину."Ингосстрах" рекомендует, отправляясь в отпуск, приобрести полис страхования туристов. Наличие полиса позволит отдыхать беззаботно и чувствовать себя уверенно. Даже если во время отдыха потребуется медицинская помощь, вопросы ее организации и оплаты возьмет на себя страховая компания. Полис страхования путешествующих от "Ингосстраха" подходит для туристических виз, принимается консульствами всех стран мира. Можно расширить стандартное покрытие, добавив дополнительные риски, такие как заболевание COVID-19, отмену поездки или утрату багажа. Туристы, которые во время своего путешествия намерены заниматься горными лыжами, сноубордом, должны добавить в покрытие опцию "Спорт, включая горные лыжи". Она компенсирует риски, которые возникают при занятиях этими видами спорта на подготовленных трассах.Рассчитать и оформить полис страхования туристов можно на сайте за несколько минут. Полис всегда под рукой в личном кабинете и мобильном приложении IngoMobile. Поддержка застрахованных - 24/7 по телефону, в чате и приложении. Круглосуточная помощь предоставляется на 13 языках мира.РЕКЛАМАСПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179ID: 4CQwVszH9pSWM8LZGEM

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Артем Смирнов

россия, ингосстрах, туризм, страхование, новости - туризм