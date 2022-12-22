https://ria.ru/20221222/henkel-1840523745.html
Henkel начал процесс продажи своего бизнеса в России
Henkel начал процесс продажи своего бизнеса в России - РИА Новости, 22.12.2022
Henkel начал процесс продажи своего бизнеса в России
Немецкий концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса в России, планирует завершить его в короткие сроки, сообщила председатель Комитета акционеров и... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:33
2022-12-22T13:33
2022-12-22T13:33
экономика
россия
henkel
санкции в отношении россии
энгельс
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса в России, планирует завершить его в короткие сроки, сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel, а также праправнучка основателя компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah). "Мы начали процесс продажи. Изначально было большое количество заинтересованных сторон. Теперь мы сокращаем список до тех, кто составляет впечатление о надлежащем и серьезном предложении, которое к тому же будет соответствовать всем санкциям. Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро", - сказала председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung ("Новая цюрихская газета"). При этом она отметила, что Россия была важным рынком для компании. "Наш объем продаж там составлял почти 1 миллиард евро. В России работают 2500 сотрудников компании Henkel и одиннадцать производственных площадок. Поэтому Россия была важным рынком для компании", - уточнила Бажель-Тра. Она также отвергла критику прессы о том, что ее компания была слишком нерешительна в своем решении о выходе из России. "Мы были одной из первых компаний, которые заявили об этом сразу, через несколько дней после начала войны - что прекращаем все инвестиции и рекламные мероприятия в России. Но затем мы взяли достаточно времени, я по-прежнему считаю это правильным - чтобы изучить, что будет означать, если мы сократим или прекратим наш бизнес там. Через семь недель после начала войны мы уже приняли решение прекратить вести там бизнес", - пояснила представитель концерна. При этом она указала на то, что "при наличии одиннадцати производственных мощностей на территории предприятия нельзя "просто повернуть ключ" и уехать из страны". "Фактом является и то, что большинство наших международных конкурентов не объявляли о подобном шаге до сегодняшнего дня. Поэтому я отвергаю критику", - заключила представитель компании. Ранее "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам написал, что немецкий концерн со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием - Lab Industries. В минпромэнерго области заявили РИА Новости, что завод в Энгельсе продолжает работу в штатном режиме в соответствии с производственным планом. Весной Henkel AG заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продает свои активы в России, среди них - несколько заводов и офисных помещений. Финдиректор Henkel AG после своего решения о выходе из бизнеса в России заявил, что в компании не готовы бесплатно передать третьим лицам ключи от своих заводов. По его словам, представители концерна хотели убедиться, что получат выгоду за свой бизнес. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840346435.html
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экономика, россия, henkel , санкции в отношении россии, энгельс
Экономика, Россия, Henkel , Санкции в отношении России, Энгельс
Henkel начал процесс продажи своего бизнеса в России
Концерн Henkel планирует в короткие сроки завершить продажу своего бизнеса в России
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости.
Немецкий концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса в России, планирует завершить его в короткие сроки, сообщила
председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel, а также праправнучка основателя компании Симон Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah).
"Мы начали процесс продажи. Изначально было большое количество заинтересованных сторон. Теперь мы сокращаем список до тех, кто составляет впечатление о надлежащем и серьезном предложении, которое к тому же будет соответствовать всем санкциям. Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро", - сказала председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung ("Новая цюрихская газета").
При этом она отметила, что Россия была важным рынком для компании. "Наш объем продаж там составлял почти 1 миллиард евро. В России работают 2500 сотрудников компании Henkel и одиннадцать производственных площадок. Поэтому Россия была важным рынком для компании", - уточнила Бажель-Тра.
Она также отвергла критику прессы о том, что ее компания была слишком нерешительна в своем решении о выходе из России.
"Мы были одной из первых компаний, которые заявили об этом сразу, через несколько дней после начала войны - что прекращаем все инвестиции и рекламные мероприятия в России. Но затем мы взяли достаточно времени, я по-прежнему считаю это правильным - чтобы изучить, что будет означать, если мы сократим или прекратим наш бизнес там. Через семь недель после начала войны мы уже приняли решение прекратить вести там бизнес", - пояснила представитель концерна.
При этом она указала на то, что "при наличии одиннадцати производственных мощностей на территории предприятия нельзя "просто повернуть ключ" и уехать из страны".
"Фактом является и то, что большинство наших международных конкурентов не объявляли о подобном шаге до сегодняшнего дня. Поэтому я отвергаю критику", - заключила представитель компании.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам написал, что немецкий концерн со следующего года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием - Lab Industries. В минпромэнерго области заявили РИА Новости, что завод в Энгельсе
продолжает работу в штатном режиме в соответствии с производственным планом.
Весной Henkel AG заявил, что выходит из бизнеса в России. В августе ряд СМИ написали, что заграничный собственник продает свои активы в России, среди них - несколько заводов и офисных помещений. Финдиректор Henkel AG после своего решения о выходе из бизнеса в России заявил, что в компании не готовы бесплатно передать третьим лицам ключи от своих заводов. По его словам, представители концерна хотели убедиться, что получат выгоду за свой бизнес.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa
, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.