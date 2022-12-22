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Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840464782.html
Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин
Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022
Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин
Украинский удар по гостинице в Донецке, где находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:21
2022-12-22T11:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
дмитрий рогозин
виталий хоценко
роскосмос
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский удар по гостинице в Донецке, где находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным террористическим актом против мирного населения, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, - следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели", - сказал Пушилин."Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация. Но абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", - подчеркнул он.
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донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, дмитрий рогозин, виталий хоценко, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Дмитрий Рогозин, Виталий Хоценко, Роскосмос
11:21 22.12.2022 (обновлено: 11:36 22.12.2022)
 
Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке намеренным террористическим актом против людей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский удар по гостинице в Донецке, где находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным террористическим актом против мирного населения, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, - следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели", - сказал Пушилин.
"Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация. Но абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", - подчеркнул он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:44
Рогозин считает, что обстрелявшим его гостиницу сообщили точные координаты
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинДмитрий РогозинВиталий ХоценкоРоскосмос
 
 
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