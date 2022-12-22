https://ria.ru/20221222/gostinitsa-1840464782.html

Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин

Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.12.2022

Обстрел гостиницы в Донецке был террористическим актом, заявил Пушилин

Украинский удар по гостинице в Донецке, где находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T11:21

2022-12-22T11:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

дмитрий рогозин

виталий хоценко

роскосмос

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинский удар по гостинице в Донецке, где находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, был намеренным террористическим актом против мирного населения, заявил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин."Я бы не стал сейчас говорить, чем руководствовался противник, - следил ли за кем-то конкретно или же использовал для себя какие-то другие расстановки приоритетов и выбора цели", - сказал Пушилин."Это может быть и скопление телефонов, и какая-то другая развединформация. Но абсолютно точно это был намеренный умышленный удар с целью совершения террористического акта. Мы его расцениваем так, потому что там много гражданских лиц", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840436941.html

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донецк, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, дмитрий рогозин, виталий хоценко, роскосмос