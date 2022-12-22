Рейтинг@Mail.ru
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/gospital-1840560296.html
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону
Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с ранением в области позвоночника доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:01
2022-12-22T16:28
ростов-на-дону
донецк
дмитрий рогозин
происшествия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
роскосмос
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840553578_0:231:2965:1899_1920x0_80_0_0_bba0ee69e372b87251c363a9831b31e2.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с ранением в области позвоночника доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник."Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал представитель.По его словам, еще несколько раненых военных советников находятся в медицинских учреждениях в ДНР, их состояние стабилизировалось, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых.Он также рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840459467.html
https://ria.ru/20221222/dobrovoltsy-1840266353.html
ростов-на-дону
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин
2022-12-22T15:01
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840553578_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_23894168cc4176207967814f40f35816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, донецк, дмитрий рогозин, происшествия, донецкая народная республика, роскосмос, вооруженные силы украины, виталий хоценко, денис пушилин
Ростов-на-Дону, Донецк, Дмитрий Рогозин, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Роскосмос, Вооруженные силы Украины, Виталий Хоценко, Денис Пушилин
15:01 22.12.2022 (обновлено: 16:28 22.12.2022)
 
Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

Рогозина и еще двоих пострадавших из-за обстрела доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
Последствия обстрела ресторана Шеш-Беш в Ленинском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ресторана "Шеш-Беш" в Ленинском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с ранением в области позвоночника доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник.
"Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал представитель.
По его словам, еще несколько раненых военных советников находятся в медицинских учреждениях в ДНР, их состояние стабилизировалось, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку.
Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых.
Он также рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 11:05Специальная военная операция на Украине
СК предположил, что удар по гостинице с Рогозиным нанесли из САУ Caesar
Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 08:00
"Среди нас есть и украинцы". Зачем футбольные фанаты едут в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуДонецкДмитрий РогозинПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоскосмосВооруженные силы УкраиныВиталий ХоценкоДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала