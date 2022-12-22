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Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022

Рогозина доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону

Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с ранением в области позвоночника доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:01

2022-12-22T15:01

2022-12-22T16:28

ростов-на-дону

донецк

дмитрий рогозин

происшествия

специальная военная операция на украине

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роскосмос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с ранением в области позвоночника доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону, сообщил его помощник."Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал представитель.По его словам, еще несколько раненых военных советников находятся в медицинских учреждениях в ДНР, их состояние стабилизировалось, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку.Удар по гостинице в Донецке, где проходила встреча с участием Рогозина, произошел накануне вечером. Экс-главу "Роскосмоса" госпитализировали с осколком мины в районе позвоночника. Позднее местные врачи сообщили, что не видят возможности удалить инородное тело. Сам Рогозин при этом сначала отказался покидать столицу республики, пока не стабилизируется состояние других раненых.Он также рассказал, что удар нанесли во время "рабочей встречи в узком кругу". Экс-глава "Роскосмоса" жил в этой гостинице все последние месяцы, и за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место.Известно, что пострадал также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Как сообщил его помощник, чиновник чувствует себя хорошо и отказался ложиться в больницу.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что еще два человека, находившиеся рядом с Рогозиным и Хоценко, погибли.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840459467.html

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Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин Последствия обстрела отеля на окраине Донецка, где был ранен Рогозин 2022-12-22T15:01 true PT0M31S

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Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, донецк, дмитрий рогозин, происшествия, донецкая народная республика, роскосмос, вооруженные силы украины, виталий хоценко, денис пушилин