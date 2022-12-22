https://ria.ru/20221222/gosduma-1840477395.html
Володин объявил осеннюю сессию Госдумы закрытой
Володин объявил осеннюю сессию Госдумы закрытой - РИА Новости, 22.12.2022
Володин объявил осеннюю сессию Госдумы закрытой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг объявил о завершении осенней сессии Думы, в законотворческом портфеле палаты остаются 1319... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:48
2022-12-22T11:48
2022-12-22T11:48
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг объявил о завершении осенней сессии Думы, в законотворческом портфеле палаты остаются 1319 законопроектов, депутаты продолжат работу в регионах. "Коллеги, мы с вами завершаем работу в этом году. В законотворческом портфеле осталось 1319 законопроектов, из которых 968 - готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 - ко второму чтению, 5 - к третьему", - объявил спикер Думы. Кроме того, Володин напомнил депутатам, что у "политиков отпусков не бывает" - впереди региональные недели и парламентариям "необходимо отчитаться перед избирателями за год", а также встретиться с семьями военнослужащих и оказать им необходимую поддержку.
https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин объявил осеннюю сессию Госдумы закрытой
Осенняя сессия Госдумы завершилась с 1319 нерассмотренными законопроектами в портфеле
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг объявил о завершении осенней сессии Думы, в законотворческом портфеле палаты остаются 1319 законопроектов, депутаты продолжат работу в регионах.
"Коллеги, мы с вами завершаем работу в этом году. В законотворческом портфеле осталось 1319 законопроектов, из которых 968 - готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 - ко второму чтению, 5 - к третьему", - объявил спикер Думы.
Кроме того, Володин напомнил депутатам, что у "политиков отпусков не бывает" - впереди региональные недели и парламентариям "необходимо отчитаться перед избирателями за год", а также встретиться с семьями военнослужащих и оказать им необходимую поддержку.