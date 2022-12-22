Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/gosduma-1840464687.html
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента - РИА Новости, 22.12.2022
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента
Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:21
2022-12-22T11:26
дума
россия
политика
вячеслав володин
москва
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_bdbd5f5c1d09292e481e3eac32383711.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА новости. Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента", - сказал он в ходе пленарного заседания.
https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html
дума
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f09a63facb067a02f3710b302bf3f4dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дума, россия, политика, вячеслав володин, москва, госдума рф
Дума, Россия, Политика, Вячеслав Володин, Москва, Госдума РФ
11:21 22.12.2022 (обновлено: 11:26 22.12.2022)
 
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента

Володин: Госдума приняла 653 закона за год, это рекорд работы парламента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА новости. Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 00:43
Итоги осенней сессии Госдумы: новые регионы и гарантии мобилизованным
 
ДумаРоссияПолитикаВячеслав ВолодинМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала