https://ria.ru/20221222/gosduma-1840464687.html
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента - РИА Новости, 22.12.2022
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента
Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:21
2022-12-22T11:21
2022-12-22T11:26
дума
россия
политика
вячеслав володин
москва
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_bdbd5f5c1d09292e481e3eac32383711.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА новости. Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента", - сказал он в ходе пленарного заседания.
https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html
дума
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f09a63facb067a02f3710b302bf3f4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дума, россия, политика, вячеслав володин, москва, госдума рф
Дума, Россия, Политика, Вячеслав Володин, Москва, Госдума РФ
11:21 22.12.2022 (обновлено: 11:26 22.12.2022)
В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента
Володин: Госдума приняла 653 закона за год, это рекорд работы парламента