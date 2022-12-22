https://ria.ru/20221222/gosduma-1840464687.html

В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента

В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента - РИА Новости, 22.12.2022

В Госдуме объявили о новом рекорде в работе парламента

Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.12.2022

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МОСКВА, 22 дек – РИА новости. Госдума за 2022 год приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."За 2022 год Государственная Дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента", - сказал он в ходе пленарного заседания.

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840398164.html

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