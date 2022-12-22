https://ria.ru/20221222/geroizm-1840676375.html

Путин: проявляющих героизм в ходе СВО будут ставить в пример всему обществу

Путин: проявляющих героизм в ходе СВО будут ставить в пример всему обществу - РИА Новости, 22.12.2022

Путин: проявляющих героизм в ходе СВО будут ставить в пример всему обществу

Все россияне, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), герои, но есть и те, кто проявляет особые поступки, связанные с личным героизмом, такие... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:46

2022-12-22T20:46

2022-12-22T20:46

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все россияне, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), герои, но есть и те, кто проявляет особые поступки, связанные с личным героизмом, такие люди укрепляют внутренний дух нации, их обязательно будут ставить в пример всему обществу, заявил президент России Владимир Путин. "Любой вооруженный конфликт связан, к сожалению, с потерями, связан с какими-то трагедиями, с ранениями и так далее. Как правило, те, кто уходят из жизни, защищая интересы своего Отечества, своей родины, своих людей, получают ранения, - это самые сильные ребята, вот они впереди, вот в чем дело. И, конечно, они герои, я об этом много раз говорил, это мое личное глубокое убеждение", - сказал Путин на пресс-подходе. Он отметил, что россияне, принимающие участие в СВО, все герои, они демонстрируют колоссальный труд, связанный с опасностью для здоровья и жизни. При этом есть и те, кто проявляет особые поступки, связанные с личным героизмом, подчеркнул президент. "Мы будем обязательно заниматься тем, что будем ставить их в пример всему нашему обществу как пример для молодого поколения на будущее. Именно такие люди укрепляют внутренний дух нации... Они, конечно, есть, их много. Вы наверняка их сами знаете. А некоторых пока мы еще и не знаем, имен не назвали, но будем это делать обязательно", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, владимир путин, россия