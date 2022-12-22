https://ria.ru/20221222/germaniya-1840683399.html

Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал

Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал - РИА Новости, 22.12.2022

Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:35

2022-12-22T21:35

2022-12-22T23:11

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того как в рождественском обращении выступил против размещения беженцев в пунктах временного проживания, пишет портал MDR."Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — сказал он.По мнению политика, не стоит также предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами, так как это угрожаем всему обществу.Руководство ХДС раскритиковало "рождественское послание" депутата. В партии не поддерживают произнесенных Витчасом идей, отметил генеральный секретарь Марио Чая.В сентябре в ассоциации городов Германии сообщили о массовой нехватке жилья и ресурсов для размещения украинских беженцев. В предстоящую зиму в ряде мест вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях, предупредил президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев.Согласно данным немецкого статистического агрегатора Statista, в Германию за период с февраля по 13 декабря иммигрировали чуть более миллиона украинцев. Больше всего украинцев за это время выехали в Россию, на втором месте Польша.

https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

https://ria.ru/20221130/es-1835371130.html

германия

мюнстер

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, мюнстер, хдс/хсс, украина