https://ria.ru/20221222/germaniya-1840683399.html
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал - РИА Новости, 22.12.2022
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал
Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:35
2022-12-22T21:35
2022-12-22T23:11
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того как в рождественском обращении выступил против размещения беженцев в пунктах временного проживания, пишет портал MDR."Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — сказал он.По мнению политика, не стоит также предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами, так как это угрожаем всему обществу.Руководство ХДС раскритиковало "рождественское послание" депутата. В партии не поддерживают произнесенных Витчасом идей, отметил генеральный секретарь Марио Чая.В сентябре в ассоциации городов Германии сообщили о массовой нехватке жилья и ресурсов для размещения украинских беженцев. В предстоящую зиму в ряде мест вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях, предупредил президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев.Согласно данным немецкого статистического агрегатора Statista, в Германию за период с февраля по 13 декабря иммигрировали чуть более миллиона украинцев. Больше всего украинцев за это время выехали в Россию, на втором месте Польша.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, мюнстер, хдс/хсс, украина
В мире, Германия, Мюнстер, ХДС/ХСС, Украина
21:35 22.12.2022 (обновлено: 23:11 22.12.2022)
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал
Немецкий депутат Витчас: украинские беженцы недостойны жить в спортзалах в Германии