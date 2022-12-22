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Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал - РИА Новости, 22.12.2022
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Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал - РИА Новости, 22.12.2022
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал
Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:35
2022-12-22T23:11
в мире
германия
мюнстер
хдс/хсс
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того как в рождественском обращении выступил против размещения беженцев в пунктах временного проживания, пишет портал MDR."Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — сказал он.По мнению политика, не стоит также предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами, так как это угрожаем всему обществу.Руководство ХДС раскритиковало "рождественское послание" депутата. В партии не поддерживают произнесенных Витчасом идей, отметил генеральный секретарь Марио Чая.В сентябре в ассоциации городов Германии сообщили о массовой нехватке жилья и ресурсов для размещения украинских беженцев. В предстоящую зиму в ряде мест вновь придется размещать беженцев в гостиницах, спортзалах или других учреждениях, предупредил президент ассоциации, мэр Мюнстера Маркус Леве.Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев.Согласно данным немецкого статистического агрегатора Statista, в Германию за период с февраля по 13 декабря иммигрировали чуть более миллиона украинцев. Больше всего украинцев за это время выехали в Россию, на втором месте Польша.
https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html
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в мире, германия, мюнстер, хдс/хсс, украина
В мире, Германия, Мюнстер, ХДС/ХСС, Украина
21:35 22.12.2022 (обновлено: 23:11 22.12.2022)
 
Немецкий политик оскорбил украинских беженцев и устроил скандал

Немецкий депутат Витчас: украинские беженцы недостойны жить в спортзалах в Германии

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и по совместительству глава администрации района Баутцен Удо Витчас оказался в центре скандала, после того как в рождественском обращении выступил против размещения беженцев в пунктах временного проживания, пишет портал MDR.
"Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — сказал он.
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По мнению политика, не стоит также предоставлять жилье людям, незнакомым с немецкой культурой и правилами, так как это угрожаем всему обществу.
Руководство ХДС раскритиковало "рождественское послание" депутата. В партии не поддерживают произнесенных Витчасом идей, отметил генеральный секретарь Марио Чая.
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Ранее власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии заявили, что достигли предела возможностей по приему украинских беженцев.
Согласно данным немецкого статистического агрегатора Statista, в Германию за период с февраля по 13 декабря иммигрировали чуть более миллиона украинцев. Больше всего украинцев за это время выехали в Россию, на втором месте Польша.
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