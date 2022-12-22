21:19 22.12.2022 (обновлено: 23:15 22.12.2022)
"Газпрому" запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита
Путин запретил "Газпрому" закупать газ у СП с Wintershall и OMV выше установленного лимита
Сотрудники "Газпрома". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
"До 1 октября 2023 года <...> запрещается исполнение ПАО "Газпром" обязательств <…> перед иностранными лицами <…> по оплате поставок горючего природного газа, газового конденсата, добытого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, <…> Южно-Русского газового месторождения", — говорится в тексте.
Действие указа распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта этого года.
Теперь газ, закупаемый "Газпромом" у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены.
Документ охватывает поставки Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.
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OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая Северную Африку, Северо-Западную Европу, Ближний Восток, Каспийский регион, Австралию и Новую Зеландию.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Образована в 2019 году после слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7 процента, а LetterOne — 27,3 процента.