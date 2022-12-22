https://ria.ru/20221222/gazprom-1840681348.html

"Газпрому" запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита

"Газпрому" запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита - РИА Новости, 22.12.2022

"Газпрому" запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:19

2022-12-22T21:19

2022-12-22T23:15

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий "Газпрому" покупать голубое топливо у совместных предприятий с OMV и Wintershall по цене выше установленного лимита, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. "До 1 октября 2023 года <...> запрещается исполнение ПАО "Газпром" обязательств <…> перед иностранными лицами <…> по оплате поставок горючего природного газа, газового конденсата, добытого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, <…> Южно-Русского газового месторождения", — говорится в тексте.Действие указа распространяется на обязательства, срок исполнения которых наступил после 1 марта этого года. Теперь газ, закупаемый "Газпромом" у австрийской OMV (совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение) и немецкой Wintetshall Dea (совместно разрабатывают Южно-Русское и Уренгойское месторождения), не может быть дороже регулируемой цены. Документ охватывает поставки Южно-Русского месторождения, а также услуги, связанные с добычей газа и газового конденсата, и поставки с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Правительство должно установить предельный размер платы в десятидневный срок.OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая Северную Африку, Северо-Западную Европу, Ближний Восток, Каспийский регион, Австралию и Новую Зеландию.Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Образована в 2019 году после слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 72,7 процента, а LetterOne — 27,3 процента.

https://ria.ru/20221219/postavki-1839770711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, газпром, omv, wintershall, латинская америка, европа, михаил фридман