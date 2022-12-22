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В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на газ - РИА Новости, 22.12.2022
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В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на газ
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на газ - РИА Новости, 22.12.2022
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на газ
Россия пока анализирует ответ на введение Западом "потолка" цен на российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:47
2022-12-22T12:48
экономика
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия пока анализирует ответ на введение Западом "потолка" цен на российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По газу ситуация анализируется", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать введение Западом "потолка" цен на российский газ и возможный ответ РФ на это.Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трёх дней и одновременно её спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнёт действовать с 15 февраля.
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экономика, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Цены на нефть, Санкции в отношении России
12:47 22.12.2022 (обновлено: 12:48 22.12.2022)
 
В Кремле рассказали об ответе на введение Западом потолка цен на газ

Песков сообщил, что Россия пока анализирует ответ на введение Западом потолка цен на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия пока анализирует ответ на введение Западом "потолка" цен на российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По газу ситуация анализируется", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать введение Западом "потолка" цен на российский газ и возможный ответ РФ на это.
Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трёх дней и одновременно её спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнёт действовать с 15 февраля.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 13:30
Запад скрытно покупает российские газ и нефть, заявила Матвиенко
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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