https://ria.ru/20221222/gaz-1840476611.html

Цены на газ в Европе опустились ниже тысячи долларов впервые с 25 октября

Цены на газ в Европе опустились ниже тысячи долларов впервые с 25 октября - РИА Новости, 22.12.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже тысячи долларов впервые с 25 октября

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 25 октября опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, теряя более 6% по сравнению с расчётной ценой среды,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:46

2022-12-22T11:46

2022-12-22T11:46

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 25 октября опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, теряя более 6% по сравнению с расчётной ценой среды, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) снова открыли торги в минусе – у отметки 1045,5 доллара за тысячу кубометров (–2,4%). Их стоимость по состоянию на 11.08 мск составляет 1003,2 доллара (–6,4%). А минутами ранее эта стоимость впервые за два месяца опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров — до 999,6 доллара (–6,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 1071,4 доллара за тысячу кубометров. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнёт действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

https://ria.ru/20221220/gaz-1839992906.html

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, евросоюз