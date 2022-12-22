https://ria.ru/20221222/gaubitsy-1840516447.html
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР
Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777", - говорится в сводке военного ведомства.В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очакова Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов.В целом, за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, отмечает МО РФ.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 украинских самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221222/poteri-1840511762.html
https://ria.ru/20221222/pvo-1840515231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, херсонская область , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Безопасность
13:17 22.12.2022 (обновлено: 13:20 22.12.2022)
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР
Российские войска уничтожили украинский пункт ремонта систем М777 и три склада боеприпасов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777", - говорится в сводке военного ведомства.
В районе населенного пункта Веселое Херсонской области
вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск
ДНР, Гуляйполе Запорожской области
и Очакова Николаевской области
уничтожены три склада боеприпасов.
В целом, за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 украинских самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.