https://ria.ru/20221222/gaubitsy-1840516447.html

Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР

Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022

Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР

Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:17

2022-12-22T13:17

2022-12-22T13:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777", - говорится в сводке военного ведомства.В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очакова Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов.В целом, за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, отмечает МО РФ.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 украинских самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221222/poteri-1840511762.html

https://ria.ru/20221222/pvo-1840515231.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, херсонская область , россия, безопасность