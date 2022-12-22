Рейтинг@Mail.ru
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/gaubitsy-1840516447.html
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР
Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:17
2022-12-22T13:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777", - говорится в сводке военного ведомства.В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очакова Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов.В целом, за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, отмечает МО РФ.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 украинских самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221222/poteri-1840511762.html
https://ria.ru/20221222/pvo-1840515231.html
донецкая народная республика
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_68517a398e723940ba70d47891fac7c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, херсонская область , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Безопасность
13:17 22.12.2022 (обновлено: 13:20 22.12.2022)
 
Российские силы уничтожили пункт ремонта гаубиц М777 в ДНР

Российские войска уничтожили украинский пункт ремонта систем М777 и три склада боеприпасов

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777", - говорится в сводке военного ведомства.
Конашенков о наступательных действиях РФ и потерях ВСУ за прошедшие сутки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 20 человек
В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очакова Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов.
В целом, за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах, отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 350 украинских самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 13:14Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО сбила три украинских дрона и два снаряда HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала