https://ria.ru/20221222/gaubitsa-1840398521.html

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку противника

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку противника - РИА Новости, 22.12.2022

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку противника

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:47

2022-12-22T00:47

2022-12-22T00:47

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Расчёт орудия Д-20 (152 мм) благодаря работе аэроразведки зафиксировал перемещение зенитной установке на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр легкий бронированный) по линии противника. "... Подняли квадрик, начали искать, увидели ее работу с лесополосы. Это получается недалеко от посёлка Северное. Это уже за Опытным и за Водяным...", — сообщил командир батареи с позывным Медведь. После этого корректировщики навели по технике ВСУ орудие Д-20 и несколькими снарядами её уничтожили. Село Водяное и остальные населенные пункты Авдеевского направления являются важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижение активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840396967.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины