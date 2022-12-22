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В G7 собрали 32 миллиарда долларов на бюджетную помощь Украине в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
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В G7 собрали 32 миллиарда долларов на бюджетную помощь Украине в 2023 году
В G7 собрали 32 миллиарда долларов на бюджетную помощь Украине в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2022
В G7 собрали 32 миллиарда долларов на бюджетную помощь Украине в 2023 году
Страны G7 собрали до 32 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2023 году, заявили в группе. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:27
2022-12-22T17:37
в мире
сергей рябков
сергей лавров
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 собрали до 32 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2023 году, заявили в группе. "На 2023 год мы уже собрали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки Украине и продолжаем прогресс", - говорится в заявлении министров финансов стран "Большой семерки".Отмечается, что эта сумма включает в том числе 18 миллиардов евро, которые намерен предоставить Евросоюз, и помощь от США, которую может одобрить конгресс на этой неделе.Страны заявили, что готовы продолжить работу в направлении оказания помощи Киеву.В своем заявлении главы минфинов стран G7 призвали Украину и МВФ добиться соглашения и исполнения условий программы мониторинга Украины как можно раньше в 2023 году.Ранее в организации сообщили, что Международный валютный фонд и украинские власти достигли соглашения по запуску программы мониторинга, запрошенной по инициативе Киева.Четырехмесячная программа направлена на поддержку собственных мер Украины по увеличению налоговых доходов, восстановлению внутреннего рынка долговых обязательств, укреплению долгосрочной стабильности финансового сектора и другим направлениям. Отмечается, что программа мониторинга обеспечит необходимую поддержку макроэкономической политики Украине и станет стимулом для дальнейшей "донорской" помощи Киеву.Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221222/blagodarnost-1840579207.html
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в мире, сергей рябков, сергей лавров, украина, g7, оон, россия, сша, киев, мвф
В мире, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Украина, G7, ООН, Россия, США, Киев, МВФ
17:27 22.12.2022 (обновлено: 17:37 22.12.2022)
 
В G7 собрали 32 миллиарда долларов на бюджетную помощь Украине в 2023 году

В G7 заявили, что на помощь Украине в 2023 году собрали уже 32 миллиарда долларов

© Fotolia / eyegelbУкраинский флаг и доллары
Украинский флаг и доллары - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Fotolia / eyegelb
Украинский флаг и доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Страны G7 собрали до 32 миллиардов долларов на поддержку Украины в 2023 году, заявили в группе.
"На 2023 год мы уже собрали до 32 миллиардов долларов бюджетной и экономической поддержки Украине и продолжаем прогресс", - говорится в заявлении министров финансов стран "Большой семерки".
Отмечается, что эта сумма включает в том числе 18 миллиардов евро, которые намерен предоставить Евросоюз, и помощь от США, которую может одобрить конгресс на этой неделе.
Страны заявили, что готовы продолжить работу в направлении оказания помощи Киеву.
В своем заявлении главы минфинов стран G7 призвали Украину и МВФ добиться соглашения и исполнения условий программы мониторинга Украины как можно раньше в 2023 году.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за военную помощь
Ранее в организации сообщили, что Международный валютный фонд и украинские власти достигли соглашения по запуску программы мониторинга, запрошенной по инициативе Киева.
Четырехмесячная программа направлена на поддержку собственных мер Украины по увеличению налоговых доходов, восстановлению внутреннего рынка долговых обязательств, укреплению долгосрочной стабильности финансового сектора и другим направлениям. Отмечается, что программа мониторинга обеспечит необходимую поддержку макроэкономической политики Украине и станет стимулом для дальнейшей "донорской" помощи Киеву.
Как заявлял ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В миреСергей РябковСергей ЛавровУкраинаG7ООНРоссияСШАКиевМВФ
 
 
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