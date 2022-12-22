https://ria.ru/20221222/g7-1840605608.html

В Германии назвали объем бюджетной помощи G7 Украине в 2022 году

В Германии назвали объем бюджетной помощи G7 Украине в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2022

В Германии назвали объем бюджетной помощи G7 Украине в 2022 году

"Большая семерка" собрала бюджетную помощь Украине в размере 32,7 миллиарда долларов в 2022 году, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:02

2022-12-22T17:02

2022-12-22T17:11

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Большая семерка" собрала бюджетную помощь Украине в размере 32,7 миллиарда долларов в 2022 году, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии."На 2022 год мы мобилизовали 32,7 миллиарда долларов США бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования на этот год. Вся эта сумма выплачена Украине или в настоящее время находится в процессе передачи", - говорится в заявлении.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221222/sanktsii-1840604203.html

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