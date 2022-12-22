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Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/front-1840586436.html
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров - РИА Новости, 22.12.2022
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров
Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:15
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
украина
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Донецкая Народная Республика
16:15 22.12.2022 (обновлено: 16:18 22.12.2022)
 
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров

Герасимов: протяженность фронта на Украине в настоящее время составляет 815 километров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБоец недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области
Боец недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Боец недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовДонецкая Народная Республика
 
 
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