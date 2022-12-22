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Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров - РИА Новости, 22.12.2022
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров
Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:15
2022-12-22T16:15
2022-12-22T16:18
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
украина
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РИА Новости
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украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Донецкая Народная Республика
16:15 22.12.2022 (обновлено: 16:18 22.12.2022)
Протяженность фронта на Украине составляет 815 километров
Герасимов: протяженность фронта на Украине в настоящее время составляет 815 километров