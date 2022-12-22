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Эксперты: борьба с фейками становится вопросом национальной безопасности

Эксперты: борьба с фейками становится вопросом национальной безопасности - РИА Новости, 22.12.2022

Эксперты: борьба с фейками становится вопросом национальной безопасности

В 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысячи, а число их упоминаний... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:02

2022-12-22T18:02

2022-12-22T18:02

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МОСКВА, 22 дек - АНО "Диалог Регионы". В 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3,7 тысячи, а число их упоминаний превысило 9,3 миллиона. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз. О способах противодействия распространению фейков и наращивании инфраструктуры для борьбы с ними рассказали на площадке МИА "Россия сегодня".Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" и АНО "Диалог" Владимир Табак подчеркнул: более 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю. Наиболее популярные фейки: постановочные или архивные фото и видео, поддельные документы, намеренное искажение информации. По словам Табака, фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации и подчеркивает необходимость устранения недостоверной информации. В этом году "Диалог" запустил фактчекинговую платформу "Лапша Медиа", которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами."Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества: органов власти, молодежи, представителей СМИ, вузов, экспертных сообществ. "Лапша Медиа" сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан", — отметил генеральный директор "Диалога" Владимир Табак.О способах обеспечения информационной стабильности на уровне региона рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главой субъекта был запущен новый формат — ежедневно он выходит в прямой эфир в соцсетях и отвечает на 10 популярных вопросов жителей. По его словам, ключевое направление работы в кризисной ситуации — прямая коммуникация с гражданами."Время показывает, что информационный вакуум становится благоприятной почвой для распространения фейковой информации. Только с помощью личной вовлеченности представителей органов власти, их прямой коммуникации с жителями и максимально открытой информационной политики можно обеспечить достоверность информационной повестки", — отметил Вячеслав Гладков.Начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что общество стало осознавать это явление и осторожно взаимодействовать с фейковой информацией."Тема фейков не является новой, вбросы были во все времена, но отличались локальным характером. Сегодня интернет-среда дает возможность для их быстрого распространения. 79% населения России считают это опасным явлением. Закон о борьбе с фейками был принят в 2019 году, а впервые о проблематике общественного договора, связанного с борьбой с фейками, заговорили в марте 2021 года, и уже в октябре по инициативе "Диалога" был подписан меморандум по борьбе с фейками в Интернете. Сейчас фактчекинг со стороны участников меморандума — один из самых эффективных инструментов по борьбе с недостоверной информацией", — прокомментировала Татьяна Матвеева.Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина подчеркнула необходимость включенности различных площадок и участников в своевременную отработку фейков и понимание с их стороны ответственности перед аудиторией."Конкуренция медиаплощадок в скорости подачи информации приводит к потере ее качества. Необходимо, чтобы СМИ и интернет-сообщества понимали свою зону ответственности и выходили на массовую аудиторию с проверенными данными. Сегодня требуется регулирование чистоты повестки, конечно, не в плане цензуры. Запреты — это последняя мера, во всем должен быть здравый смысл", — подчеркнула Екатерина Ларина.Старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров отметил, что университет несет большую ответственность перед обществом за предоставление информации. Для молодежи как для значимой аудитории нужны форматы, повышающие ее вовлеченность в работу по распознаванию фейков. Такими, например, стали шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательный контент в соцсетях.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы