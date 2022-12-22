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РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой - РИА Новости, 22.12.2022
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:28
2022-12-22T18:32
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.Специалисты провели анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Исследование затрагивало происшествия в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "Применение противником классических принципов военной пропаганды, основанной на фейках, ярко проявилось в четырех темах: массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры", — уточнил Субботин.Ставка на эксплуатацию этих тем стала очевидной с первых дней спецоперации. А тиражирование фейков осуществлялось по принципу "чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", подчеркнул замглавы Роскомнадзора."Еще одним направлением дезинформации, которое стало заметно примерно через месяц после начала СВО, стали фейки о состоянии российской экономики. Их целью был подрыв доверия российского населения к власти и создание среди граждан панических настроений", — также отметил он.Субботин объяснил, что вбросы были связаны с сообщением одного из американских СМИ о том, что в ночь на 27 июня в России произошел дефолт по внешнему долгу. Прозападные оппозиционные СМИ утверждали, будто банкротство государства неминуемо даже в случае быстрого окончания спецоперации. Однако данные фейки получили развитие не сразу после начала СВО, изначально их планировали задействовать в качестве резервной меры, подытожил Субботин.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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технологии, россия, украина, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
17:28 22.12.2022 (обновлено: 18:32 22.12.2022)
 
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой

Замглавы РКН Субботин: украинская пропаганда активно использует фейки о пленных россиянах

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМолодой человек со смартфоном на станции московского метро
Молодой человек со смартфоном на станции московского метро - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Молодой человек со смартфоном на станции московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.
Специалисты провели анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Исследование затрагивало происшествия в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии.
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"Применение противником классических принципов военной пропаганды, основанной на фейках, ярко проявилось в четырех темах: массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры", — уточнил Субботин.
Ставка на эксплуатацию этих тем стала очевидной с первых дней спецоперации. А тиражирование фейков осуществлялось по принципу "чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", подчеркнул замглавы Роскомнадзора.
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"Еще одним направлением дезинформации, которое стало заметно примерно через месяц после начала СВО, стали фейки о состоянии российской экономики. Их целью был подрыв доверия российского населения к власти и создание среди граждан панических настроений", — также отметил он.
Субботин объяснил, что вбросы были связаны с сообщением одного из американских СМИ о том, что в ночь на 27 июня в России произошел дефолт по внешнему долгу. Прозападные оппозиционные СМИ утверждали, будто банкротство государства неминуемо даже в случае быстрого окончания спецоперации.

"В дополнение к рассмотренным "стандартным" темам управляемая США украинская пропаганда задействовала еще три: неизбежность ядерной войны, всеобщая мобилизация населения России, а также конспирологические теории, построенные на разного рода предсказаниях и даже суевериях", — рассказал заместитель главы РКН.

Однако данные фейки получили развитие не сразу после начала СВО, изначально их планировали задействовать в качестве резервной меры, подытожил Субботин.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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