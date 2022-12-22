https://ria.ru/20221222/feyki-1840613641.html

РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой

РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой - РИА Новости, 22.12.2022

РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой

Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:28

2022-12-22T17:28

2022-12-22T18:32

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.Специалисты провели анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Исследование затрагивало происшествия в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "Применение противником классических принципов военной пропаганды, основанной на фейках, ярко проявилось в четырех темах: массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры", — уточнил Субботин.Ставка на эксплуатацию этих тем стала очевидной с первых дней спецоперации. А тиражирование фейков осуществлялось по принципу "чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", подчеркнул замглавы Роскомнадзора."Еще одним направлением дезинформации, которое стало заметно примерно через месяц после начала СВО, стали фейки о состоянии российской экономики. Их целью был подрыв доверия российского населения к власти и создание среди граждан панических настроений", — также отметил он.Субботин объяснил, что вбросы были связаны с сообщением одного из американских СМИ о том, что в ночь на 27 июня в России произошел дефолт по внешнему долгу. Прозападные оппозиционные СМИ утверждали, будто банкротство государства неминуемо даже в случае быстрого окончания спецоперации. Однако данные фейки получили развитие не сразу после начала СВО, изначально их планировали задействовать в качестве резервной меры, подытожил Субботин.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html

https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html

https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, украина, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф