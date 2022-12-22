https://ria.ru/20221222/feyki-1840613641.html
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой - РИА Новости, 22.12.2022
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:28
2022-12-22T17:28
2022-12-22T18:32
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589323630_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_074b213ccc9e217d2015c0c460eac98f.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.Специалисты провели анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Исследование затрагивало происшествия в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии. "Применение противником классических принципов военной пропаганды, основанной на фейках, ярко проявилось в четырех темах: массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры", — уточнил Субботин.Ставка на эксплуатацию этих тем стала очевидной с первых дней спецоперации. А тиражирование фейков осуществлялось по принципу "чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", подчеркнул замглавы Роскомнадзора."Еще одним направлением дезинформации, которое стало заметно примерно через месяц после начала СВО, стали фейки о состоянии российской экономики. Их целью был подрыв доверия российского населения к власти и создание среди граждан панических настроений", — также отметил он.Субботин объяснил, что вбросы были связаны с сообщением одного из американских СМИ о том, что в ночь на 27 июня в России произошел дефолт по внешнему долгу. Прозападные оппозиционные СМИ утверждали, будто банкротство государства неминуемо даже в случае быстрого окончания спецоперации. Однако данные фейки получили развитие не сразу после начала СВО, изначально их планировали задействовать в качестве резервной меры, подытожил Субботин.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html
https://ria.ru/20221219/genprokuratura-1839628566.html
https://ria.ru/20221222/rkn-1840591900.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589323630_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_3b04fd6db25990e3ed5ea26bcd9cd767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
17:28 22.12.2022 (обновлено: 18:32 22.12.2022)
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
Замглавы РКН Субботин: украинская пропаганда активно использует фейки о пленных россиянах
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роскомнадзор выделил четыре фейковые темы, которые киевский режим использует в качестве пропаганды, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.
Специалисты провели анализ событий за последние восемь лет для оценки информационного влияния западных сил. Исследование затрагивало происшествия в Казахстане, Белоруссии, на Украине, а также регулярные волнения в Армении и Киргизии.
"Применение противником классических принципов военной пропаганды, основанной на фейках, ярко проявилось в четырех темах: массовый захват/сдача в плен российских военнослужащих, потери личного состава и военной техники, убийство российскими военнослужащими мирного населения Украины и намеренное уничтожение объектов социальной инфраструктуры", — уточнил Субботин.
Ставка на эксплуатацию этих тем стала очевидной с первых дней спецоперации. А тиражирование фейков осуществлялось по принципу "чем более ужасающей будет сообщаемая информация, тем охотнее в нее поверит аудитория", подчеркнул замглавы Роскомнадзора.
"Еще одним направлением дезинформации, которое стало заметно примерно через месяц после начала СВО, стали фейки о состоянии российской экономики. Их целью был подрыв доверия российского населения к власти и создание среди граждан панических настроений", — также отметил он.
Субботин объяснил, что вбросы были связаны с сообщением одного из американских СМИ о том, что в ночь на 27 июня в России произошел дефолт по внешнему долгу. Прозападные оппозиционные СМИ утверждали, будто банкротство государства неминуемо даже в случае быстрого окончания спецоперации.
"В дополнение к рассмотренным "стандартным" темам управляемая США украинская пропаганда задействовала еще три: неизбежность ядерной войны, всеобщая мобилизация населения России, а также конспирологические теории, построенные на разного рода предсказаниях и даже суевериях", — рассказал заместитель главы РКН.
Однако данные фейки получили развитие не сразу после начала СВО, изначально их планировали задействовать в качестве резервной меры, подытожил Субботин.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса
от киевских националистов. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".