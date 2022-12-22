https://ria.ru/20221222/feyerverki-1840699718.html
Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ
Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022
Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ
Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:59
2022-12-22T23:59
2022-12-22T23:59
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом году, поскольку "каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" украинских беженцев, сообщило в четверг издание Postimees. Конгресс украинцев Эстонии отмечает, что борется за то, чтобы прибывшие в страну украинские беженцы чувствовали себя в Эстонии в безопасности. "Мы помогаем им здесь адаптироваться, мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях. Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", – приводит Postimees обращение конгресса. По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония
Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ
Postimees: конгресс украинцев Эстонии попросил власти отказаться от новогодних фейерверков
ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости.
Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом году, поскольку "каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" украинских беженцев, сообщило в четверг издание Postimees
.
Конгресс украинцев Эстонии отмечает, что борется за то, чтобы прибывшие в страну украинские беженцы чувствовали себя в Эстонии в безопасности.
"Мы помогаем им здесь адаптироваться, мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях. Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", – приводит Postimees обращение конгресса.
По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.