https://ria.ru/20221222/feyerverki-1840699718.html

Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ

Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2022

Украинцы попросили Эстонию отказаться от новогодних фейерверков, пишут СМИ

Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:59

2022-12-22T23:59

2022-12-22T23:59

в мире

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 дек - РИА Новости. Конгресс украинцев Эстонии обратился к местной общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в этом году, поскольку "каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума" украинских беженцев, сообщило в четверг издание Postimees. Конгресс украинцев Эстонии отмечает, что борется за то, чтобы прибывшие в страну украинские беженцы чувствовали себя в Эстонии в безопасности. "Мы помогаем им здесь адаптироваться, мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях. Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье. Каждая ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", – приводит Postimees обращение конгресса. По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

эстония

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эстония