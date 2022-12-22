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Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
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Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО
Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО - РИА Новости, 22.12.2022
Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО
Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, заявил в интервью газете Monde президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:54
2022-12-22T13:04
в мире
эммануэль макрон
европа
сша
нато
франция
джо байден
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, заявил в интервью газете Monde президент Франции Эммануэль Макрон. Так французский лидер прокомментировал мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона.Противоречия между Европой и США возникли после подписания президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО. Политик назвал его недружественным.
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европа
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в мире, эммануэль макрон, европа, сша, нато, франция, джо байден, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Европа, США, НАТО, Франция, Джо Байден, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
11:54 22.12.2022 (обновлено: 13:04 22.12.2022)
 
Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО

Макрон считает, что Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в НАТО

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, заявил в интервью газете Monde президент Франции Эммануэль Макрон.
Так французский лидер прокомментировал мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона.
"Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО. Это не альтернативный проект", — сказал Макрон.
Противоречия между Европой и США возникли после подписания президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО. Политик назвал его недружественным.
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