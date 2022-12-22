https://ria.ru/20221222/evropa-1840480220.html

Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО

Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО - РИА Новости, 22.12.2022

Макрон призвал добиться большей автономии Европы от США в рамках НАТО

Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, заявил в интервью газете Monde президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:54

2022-12-22T11:54

2022-12-22T13:04

в мире

эммануэль макрон

европа

сша

нато

франция

джо байден

всемирная торговая организация (вто)

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ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости. Европа должна добиться большей автономии от США, в том числе в рамках НАТО, заявил в интервью газете Monde президент Франции Эммануэль Макрон. Так французский лидер прокомментировал мнение, что конфликт на Украине выявил большую зависимость ЕС от Вашингтона.Противоречия между Европой и США возникли после подписания президентом Джо Байденом в августе закона, который предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО. Политик назвал его недружественным.

https://ria.ru/20221218/parizh-1839547072.html

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

европа

сша

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, европа, сша, нато, франция, джо байден, всемирная торговая организация (вто), евросоюз