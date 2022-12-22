Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/energosistema-1840636019.html
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету - РИА Новости, 22.12.2022
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету
Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:09
2022-12-22T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. "Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - приводит слова Галущенко издание Forbes.ua. При этом одним из возможных инструментов стабилизации системы Галущенко назвал импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 МВт. Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая сложная ситуация в энергетике в центре Украины, в частности, в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны. Комментируя ситуацию с энергообеспечением Киева, Галущенко опроверг информацию об изоляции энергосистемы столицы, заявив, что энергосистема страны сохраняет целостность. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
18:09 22.12.2022 (обновлено: 18:10 22.12.2022)
 
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету

Глава Минэнерго Галущенко: энергосистему Украины можно восстановить только к лету

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко.
"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - приводит слова Галущенко издание Forbes.ua.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
При этом одним из возможных инструментов стабилизации системы Галущенко назвал импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 МВт.
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая сложная ситуация в энергетике в центре Украины, в частности, в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.
Комментируя ситуацию с энергообеспечением Киева, Галущенко опроверг информацию об изоляции энергосистемы столицы, заявив, что энергосистема страны сохраняет целостность.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаКиевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)УкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала