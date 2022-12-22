https://ria.ru/20221222/energosistema-1840636019.html

Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету

Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету - РИА Новости, 22.12.2022

Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету

Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:09

2022-12-22T18:09

2022-12-22T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

киев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. "Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - приводит слова Галущенко издание Forbes.ua. При этом одним из возможных инструментов стабилизации системы Галущенко назвал импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 МВт. Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая сложная ситуация в энергетике в центре Украины, в частности, в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны. Комментируя ситуацию с энергообеспечением Киева, Галущенко опроверг информацию об изоляции энергосистемы столицы, заявив, что энергосистема страны сохраняет целостность. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго, вооруженные силы рф