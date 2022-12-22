https://ria.ru/20221222/energosistema-1840636019.html
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету - РИА Новости, 22.12.2022
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету
Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:09
2022-12-22T18:09
2022-12-22T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов, заявил в четверг глава минэнерго страны Герман Галущенко. "Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", - приводит слова Галущенко издание Forbes.ua. При этом одним из возможных инструментов стабилизации системы Галущенко назвал импорт электроэнергии и мобильные электростанции мощностью около 50 МВт. Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что самая сложная ситуация в энергетике в центре Украины, в частности, в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны. Комментируя ситуацию с энергообеспечением Киева, Галущенко опроверг информацию об изоляции энергосистемы столицы, заявив, что энергосистема страны сохраняет целостность. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
18:09 22.12.2022 (обновлено: 18:10 22.12.2022)
Глава Минэнерго Украины заявил, что энергосистему страны восстановят к лету
Глава Минэнерго Галущенко: энергосистему Украины можно восстановить только к лету