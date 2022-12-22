https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым

Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым - РИА Новости, 22.12.2022

Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым

Президент Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:40

2022-12-22T15:40

2022-12-22T17:06

общество

запорожская область

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

дед мороз

павел зарубин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840602046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0c65f79bce321ab506e8bd856e88a60.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей.Глава государства побывал в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где проходит акция. Снимки оттуда опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. В этом году открытки на елке трех цветов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — от маленьких жителей новых регионов России и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья. Путин снял три открытки. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. "Но дом Деда Мороза-то не в Крыму", — удивился президент. Ему пояснили, что это два разных желания. "Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем", — сказал глава государства. Во второй открытке было написано, что девочка из Курганской области мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях."Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим", — сказал Путин.Третьим оказался мальчик из Ставропольского края, мечтающий побывать в военной академии вооруженных сил."Я думаю, что все мы сделаем. Причем постараемся сделать быстро", — сказал президент.В прошлом году Путин также исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии побывал на экскурсии в пожарной части Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть "Лебединое озеро" в Мариинке. Президент потом поговорил с каждым ребенком. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их желания исполняют тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.

https://ria.ru/20221222/zhelaniya-1840601173.html

https://ria.ru/20221220/elka-1839966992.html

https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html

запорожская область

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей 2022-12-22T15:40 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, запорожская область, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, дед мороз, павел зарубин