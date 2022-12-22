https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым - РИА Новости, 22.12.2022
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
Президент Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:40
2022-12-22T15:40
2022-12-22T17:06
общество
запорожская область
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
дед мороз
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840602046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0c65f79bce321ab506e8bd856e88a60.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей.Глава государства побывал в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где проходит акция. Снимки оттуда опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. В этом году открытки на елке трех цветов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — от маленьких жителей новых регионов России и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья. Путин снял три открытки. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. "Но дом Деда Мороза-то не в Крыму", — удивился президент. Ему пояснили, что это два разных желания. "Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем", — сказал глава государства. Во второй открытке было написано, что девочка из Курганской области мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях."Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим", — сказал Путин.Третьим оказался мальчик из Ставропольского края, мечтающий побывать в военной академии вооруженных сил."Я думаю, что все мы сделаем. Причем постараемся сделать быстро", — сказал президент.В прошлом году Путин также исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого, Осор из Бурятии побывал на экскурсии в пожарной части Улан-Удэ и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя смогла увидеть "Лебединое озеро" в Мариинке. Президент потом поговорил с каждым ребенком. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их желания исполняют тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.
https://ria.ru/20221222/zhelaniya-1840601173.html
https://ria.ru/20221220/elka-1839966992.html
https://ria.ru/20221219/tomsk-1839633011.html
запорожская область
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840602046_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_9f0ea07c70cc9eb8e3438827f642dce2.jpg
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей
2022-12-22T15:40
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, запорожская область, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, дед мороз, павел зарубин
Общество, Запорожская область, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Дед Мороз, Павел Зарубин
15:40 22.12.2022 (обновлено: 17:06 22.12.2022)
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
Путин в рамках акции "Елка желаний" пообещал ребенку из Запорожской области поездку в Крым
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить желания трех детей.
Глава государства побывал в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где проходит акция. Снимки оттуда опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
В этом году открытки на елке трех цветов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — от маленьких жителей новых регионов России и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья.
Путин снял три открытки. Восьмилетний мальчик из Запорожской области мечтал побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
"Но дом Деда Мороза-то не в Крыму", — удивился президент.
Ему пояснили, что это два разных желания.
"Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем", — сказал глава государства.
Во второй открытке было написано, что девочка из Курганской области мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.
"Ух ты, здорово. Молодец. Прокатим", — сказал Путин.
Третьим оказался мальчик из Ставропольского края, мечтающий побывать в военной академии вооруженных сил.
"Я думаю, что все мы сделаем. Причем постараемся сделать быстро", — сказал президент.
В прошлом году Путин также исполнил желания трех ребят: Марк из Подмосковья
получил на Новый год гитару, сходил на обучающие курсы и посетил академию Игоря Крутого
, Осор из Бурятии побывал на экскурсии в пожарной части Улан-Удэ
и получил форму пожарного, а Таня из Ставрополя
смогла увидеть "Лебединое озеро" в Мариинке. Президент потом поговорил с каждым ребенком.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их желания исполняют тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.