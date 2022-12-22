https://ria.ru/20221222/elka-1840564129.html

Главную новогоднюю елку России украсили игрушками

Главную новогоднюю елку России украсили игрушками - РИА Новости, 22.12.2022

Главную новогоднюю елку России украсили игрушками

Разноцветными игрушками украсили новогоднюю елку на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:15

2022-12-22T15:15

2022-12-22T15:23

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Разноцветными игрушками украсили новогоднюю елку на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. В этом году выбор пал на золотые, белые и красные игрушки и гирлянды. Главной новогодней красавице страны 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели. Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.

https://ria.ru/20221212/el-1837410454.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, новый год