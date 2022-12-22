Рейтинг@Mail.ru
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/elka-1840564129.html
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками - РИА Новости, 22.12.2022
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками
Разноцветными игрушками украсили новогоднюю елку на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:15
2022-12-22T15:23
общество
россия
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840562862_0:608:960:1148_1920x0_80_0_0_6daf185bd4b0aa1890c4aaafa8ca6e24.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Разноцветными игрушками украсили новогоднюю елку на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости. В этом году выбор пал на золотые, белые и красные игрушки и гирлянды. Главной новогодней красавице страны 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели. Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
https://ria.ru/20221212/el-1837410454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840562862_0:518:960:1238_1920x0_80_0_0_19d5fd3bdc59c6fd8018df4f37a01063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
15:15 22.12.2022 (обновлено: 15:23 22.12.2022)
 
Главную новогоднюю елку России украсили игрушками

Новогоднюю елку на Соборной площади Кремля украсили разноцветными игрушками и гирляндами

© Фото : @RIAKremlinpool/TelegramГлавная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : @RIAKremlinpool/Telegram
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Кремля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Разноцветными игрушками украсили новогоднюю елку на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году выбор пал на золотые, белые и красные игрушки и гирлянды.
Главной новогодней красавице страны 95 лет, ее высота - 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров. Дерево нашли лесничий вместе со своими учениками. Из семян шишек главной новогодней елки страны ребята планируют вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленной ели.
Выбирать главный символ Нового года в России начали еще летом. Требовалась ель не менее 25 метров высотой и не старше 120 лет. Сообщалось, что было предложено 62 "кандидатуры", лучшей из которых признали 27-метровую подмосковную ель.
Украшенная новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 03:44
Главная новогодняя ель России
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала