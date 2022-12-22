https://ria.ru/20221222/ekipirovka-1840405404.html
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку - РИА Новости, 22.12.2022
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку
Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям"... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:06
2022-12-22T03:06
2022-12-22T03:19
безопасность
технологии
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров сообщил, что с объявления мобилизации российские предприятия переформатировали производство под дополнительную потребность в экипировке для мобилизованных и сейчас справляются с поставленной задачей. "Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью", - сообщил он.
https://ria.ru/20221221/ekipirovka-1840142721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:06 22.12.2022 (обновлено: 03:19 22.12.2022)
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку
Мантуров: более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих