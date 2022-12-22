https://ria.ru/20221222/ekipirovka-1840405404.html

Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку

Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку - РИА Новости, 22.12.2022

Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку

Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям"... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:06

2022-12-22T03:06

2022-12-22T03:19

безопасность

технологии

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров сообщил, что с объявления мобилизации российские предприятия переформатировали производство под дополнительную потребность в экипировке для мобилизованных и сейчас справляются с поставленной задачей. "Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью", - сообщил он.

https://ria.ru/20221221/ekipirovka-1840142721.html

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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)