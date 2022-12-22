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Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку - РИА Новости, 22.12.2022
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Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку - РИА Новости, 22.12.2022
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку
Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям"... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:06
2022-12-22T03:19
безопасность
технологии
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров сообщил, что с объявления мобилизации российские предприятия переформатировали производство под дополнительную потребность в экипировке для мобилизованных и сейчас справляются с поставленной задачей. "Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью", - сообщил он.
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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
03:06 22.12.2022 (обновлено: 03:19 22.12.2022)
 
Более 500 российских предприятий стали производить военную экипировку

Мантуров: более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 500 российских предприятий стали производить экипировку для военнослужащих с момента объявления частичной мобилизации, сообщил в интервью "Ведомостям" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Мантуров сообщил, что с объявления мобилизации российские предприятия переформатировали производство под дополнительную потребность в экипировке для мобилизованных и сейчас справляются с поставленной задачей.
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21 декабря, 03:10Новое оружие России
Источник сообщил об утверждении техзадания по экипировке "Легионер"
"Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены. Их более 500, кто подключился к этому заказу. И я могу сказать, что задача по обеспечению мобилизованных всем необходимым будет выполнена полностью", - сообщил он.
 
БезопасностьТехнологииРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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