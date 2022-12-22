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Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб
Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб - РИА Новости, 22.12.2022
Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб
Легковой автомобиль в городе Балашове Саратовской области сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из которых скончалась на месте, сообщили в региональном... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T20:14
2022-12-22T20:14
2022-12-22T20:14
происшествия
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в городе Балашове Саратовской области сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из которых скончалась на месте, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) у дома 46 по улице Орджоникидзе. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", в пути следования допустил наезд на пешеходов, двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП одна женщина с травмами доставлена в лечебное учреждение, вторая женщина 1958 года рождения от полученных травм скончалась. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД. На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено место ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, который находится под включенным уличным фонарем. Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале, пострадавшая в ДТП 26-летняя жительница Балашова госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, у нее дианостированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма позвоночника и ушиб колена.
https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, балашов, гибдд мвд рф, угибдд
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Балашов, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД
Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб
В Балашове Саратовской области машина сбила на переходе двух женщин, одна из них погибла
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в городе Балашове Саратовской области сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из которых скончалась на месте, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) у дома 46 по улице Орджоникидзе.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", в пути следования допустил наезд на пешеходов, двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП одна женщина с травмами доставлена в лечебное учреждение, вторая женщина 1958 года рождения от полученных травм скончалась. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД
.
На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено место ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, который находится под включенным уличным фонарем.
Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале, пострадавшая в ДТП 26-летняя жительница Балашова госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, у нее дианостированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма позвоночника и ушиб колена.