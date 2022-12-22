https://ria.ru/20221222/dtp-1840671224.html

Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб

Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб - РИА Новости, 22.12.2022

Под Саратовом автомобиль сбил двух пешеходов на зебре, один из них погиб

Легковой автомобиль в городе Балашове Саратовской области сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из которых скончалась на месте, сообщили в региональном... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:14

2022-12-22T20:14

2022-12-22T20:14

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль в городе Балашове Саратовской области сбил на пешеходном переходе двух женщин, одна из которых скончалась на месте, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 19.00 (18.00 мск) у дома 46 по улице Орджоникидзе. "По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", в пути следования допустил наезд на пешеходов, двух женщин, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП одна женщина с травмами доставлена в лечебное учреждение, вторая женщина 1958 года рождения от полученных травм скончалась. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе регионального УГИБДД. На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлено место ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе, который находится под включенным уличным фонарем. Как уточнил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram-канале, пострадавшая в ДТП 26-летняя жительница Балашова госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, у нее дианостированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма позвоночника и ушиб колена.

https://ria.ru/20221222/avariya-1840589641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, саратов, саратовская область, балашов, гибдд мвд рф, угибдд