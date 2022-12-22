https://ria.ru/20221222/dtp-1840577272.html
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2022
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок
Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:46
2022-12-22T15:46
2022-12-22T15:46
происшествия
авто
россия
адыгейск
теучежский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840576560_6:0:721:402_1920x0_80_0_0_4461d791b50eb1ee70ee8f2aad3affdf.jpg
КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по республике. "В Адыгее по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. По данным следствия, в минувший четверг на участке автодороги аул Гатлукай - город Адыгейск Теучежского района Адыгеи произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21154 и TOYOTA RAV, которым управлял сотрудник полиции районного отдела МВД России. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, от которых на следующий день скончалась в медучреждении. Уточняется, что в отношении сотрудника полиции, ставшего участником ДТП, в МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html
россия
адыгейск
теучежский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840576560_95:0:631:402_1920x0_80_0_0_2f023586154fd67d235094fc882290cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, адыгейск, теучежский район
Происшествия, Авто, Россия, Адыгейск, Теучежский район
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок
В Адыгее завели дело после гибели ребенка в ДТП, где одним из авто управлял сотрудник МВД