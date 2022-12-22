https://ria.ru/20221222/dtp-1840577272.html

В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2022

В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:46

2022-12-22T15:46

2022-12-22T15:46

происшествия

авто

россия

адыгейск

теучежский район

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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по республике. "В Адыгее по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. По данным следствия, в минувший четверг на участке автодороги аул Гатлукай - город Адыгейск Теучежского района Адыгеи произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21154 и TOYOTA RAV, которым управлял сотрудник полиции районного отдела МВД России. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, от которых на следующий день скончалась в медучреждении. Уточняется, что в отношении сотрудника полиции, ставшего участником ДТП, в МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.

https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html

россия

адыгейск

теучежский район

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Евгения Нефедова

происшествия, авто, россия, адыгейск, теучежский район