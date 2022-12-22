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В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2022
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В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2022
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок
Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:46
2022-12-22T15:46
происшествия
авто
россия
адыгейск
теучежский район
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по республике. "В Адыгее по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. По данным следствия, в минувший четверг на участке автодороги аул Гатлукай - город Адыгейск Теучежского района Адыгеи произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21154 и TOYOTA RAV, которым управлял сотрудник полиции районного отдела МВД России. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, от которых на следующий день скончалась в медучреждении. Уточняется, что в отношении сотрудника полиции, ставшего участником ДТП, в МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
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россия
адыгейск
теучежский район
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происшествия, авто, россия, адыгейск, теучежский район
Происшествия, Авто, Россия, Адыгейск, Теучежский район
15:46 22.12.2022
 
В Адыгее завели уголовное дело после ДТП, в котором погиб ребенок

В Адыгее завели дело после гибели ребенка в ДТП, где одним из авто управлял сотрудник МВД

© Фото : СУ СК РФ по Республике АдыгеяМесто ДТП на автодороге аул Гатлукай - г. Адыгейск
Место ДТП на автодороге аул Гатлукай - г. Адыгейск - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Фото : СУ СК РФ по Республике Адыгея
Место ДТП на автодороге аул Гатлукай - г. Адыгейск
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в ДТП, за рулем одной из машин-участников происшествия находился сотрудник МВД Адыгеи, сообщает СУСК по республике.
"В Адыгее по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в минувший четверг на участке автодороги аул Гатлукай - город Адыгейск Теучежского района Адыгеи произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21154 и TOYOTA RAV, которым управлял сотрудник полиции районного отдела МВД России. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, от которых на следующий день скончалась в медучреждении.
Уточняется, что в отношении сотрудника полиции, ставшего участником ДТП, в МВД по Республике Адыгея проводится служебная проверка.
Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:31
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
 
ПроисшествияАвтоРоссияАдыгейскТеучежский район
 
 
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