Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка - РИА Новости, 22.12.2022
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:31
2022-12-22T09:31
происшествия
авто
новосибирская область
барнаул
толмачево (аэропорт)
искитимский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_2de552bda6285e485462864ae95ba77a.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает областная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло утром в четверг в Искитимском районе. Автобус с 36 пассажирами, среди которых 27 детей, ехал из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул. "Водитель, управляя автобусом KIA Grandbird… по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем "КамАЗ", - говорится в релизе. В результате происшествия различные травмы получили три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет, бригадой скорой медицинской помощи их доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html
новосибирская область
барнаул
искитимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668109_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_5ec1e317666888a1e6943bfd3d6bb146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, новосибирская область, барнаул, толмачево (аэропорт), искитимский район
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Барнаул, Толмачево (аэропорт), Искитимский район
09:31 22.12.2022
 
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка

В Новосибирской области в ДТП с автобусом и КамАЗом пострадали три ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает областная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло утром в четверг в Искитимском районе. Автобус с 36 пассажирами, среди которых 27 детей, ехал из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул.
"Водитель, управляя автобусом KIA Grandbird… по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем "КамАЗ", - говорится в релизе.
В результате происшествия различные травмы получили три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет, бригадой скорой медицинской помощи их доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Последствия наезда рейсового автобуса на мачту городского освещения на Люблинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 22:33
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияАвтоНовосибирская областьБарнаулТолмачево (аэропорт)Искитимский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала