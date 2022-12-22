https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка - РИА Новости, 22.12.2022
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:31
2022-12-22T09:31
2022-12-22T09:31
происшествия
авто
новосибирская область
барнаул
толмачево (аэропорт)
искитимский район
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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает областная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло утром в четверг в Искитимском районе. Автобус с 36 пассажирами, среди которых 27 детей, ехал из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул. "Водитель, управляя автобусом KIA Grandbird… по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем "КамАЗ", - говорится в релизе. В результате происшествия различные травмы получили три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет, бригадой скорой медицинской помощи их доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html
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происшествия, авто, новосибирская область, барнаул, толмачево (аэропорт), искитимский район
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Барнаул, Толмачево (аэропорт), Искитимский район
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
В Новосибирской области в ДТП с автобусом и КамАЗом пострадали три ребенка