https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html

В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка

В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка - РИА Новости, 22.12.2022

В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка

Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T09:31

2022-12-22T09:31

2022-12-22T09:31

происшествия

авто

новосибирская область

барнаул

толмачево (аэропорт)

искитимский район

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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Рейсовый междугородний автобус в Новосибирской области на Чуйском тракте на встречной полосе столкнулся с "КамАЗом", пострадали трое детей из автобуса, сообщает областная Госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло утром в четверг в Искитимском районе. Автобус с 36 пассажирами, среди которых 27 детей, ехал из новосибирского аэропорта Толмачево в Барнаул. "Водитель, управляя автобусом KIA Grandbird… по предварительной информации, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем "КамАЗ", - говорится в релизе. В результате происшествия различные травмы получили три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет, бригадой скорой медицинской помощи их доставили в больницу, характер травм уточняется. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

новосибирская область

барнаул

искитимский район

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происшествия, авто, новосибирская область, барнаул, толмачево (аэропорт), искитимский район