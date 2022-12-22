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МИД Ирана назвал заявления Украины о передаче дронов России необоснованными - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/drony-1840544081.html
МИД Ирана назвал заявления Украины о передаче дронов России необоснованными
МИД Ирана назвал заявления Украины о передаче дронов России необоснованными - РИА Новости, 22.12.2022
МИД Ирана назвал заявления Украины о передаче дронов России необоснованными
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Украины о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:38
2022-12-22T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
тегеран (город)
украина
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
иран
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Украины о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта."Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования на Украине. Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин (Владимир) Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении беспочвенных обвинений не будет безграничным", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839877990.html
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россия
тегеран (город)
украина
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в мире, россия, тегеран (город), украина, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, иран, оон, сергей вершинин, мария захарова, цены на нефть
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Тегеран (город), Украина, МИД Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, ООН, Сергей Вершинин, Мария Захарова, Цены на нефть
14:38 22.12.2022 (обновлено: 14:50 22.12.2022)
 
МИД Ирана назвал заявления Украины о передаче дронов России необоснованными

В МИД Ирана заявили, что не передавали дроны какой-либо стороне украинского конфликта

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников во время учений в Иране
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников во время учений в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления Украины о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
"Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования на Украине. Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин (Владимир) Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении беспочвенных обвинений не будет безграничным", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 01:07
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:49
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТегеран (город)УкраинаМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианИранООНСергей ВершининМария ЗахароваЦены на нефть
 
 
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