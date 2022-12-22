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В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве

В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 22.12.2022

В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве

Ледяной дождь в Москве может привести в четверг к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:46

2022-12-22T10:46

2022-12-22T13:28

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

гидрометцентр

снегопад в москве

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве может привести в четверг к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта, предупреждает МЧС России."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 22 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта... в Центральном федеральном округе на территории города Москвы (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе.Спасатели рекомендуют водителям по возможности не выезжать никуда на личном транспорте. Если все-таки пришлось, то советуют особенно тщательно держать дистанцию, осторожно маневрировать, а также не превышать скорость. В условиях гололеда и снежного наката на скользкой дороге лучше избегать резких обгонов.При спуске нельзя нажимать на педаль сцепления (в случае МКПП), а при управлении на скорости - плавно тормозить."Помните, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а сам автомобиль чаще всего становится неуправляемым", - отмечают в МЧС РФ.Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом. "Следует убедиться, что водитель вас видит и у него есть возможность остановиться. Переходить дорогу следует только в установленных местах, где она хорошо просматривается в обоих направлениях. В темное время суток необходимо обозначать себя светоотражающими элементами", - советует ведомство.

https://ria.ru/20221222/reys-1840424353.html

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Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице 2022-12-22T10:46 true PT0M40S

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, гидрометцентр, снегопад в москве