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В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве
В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 22.12.2022
В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве
Ледяной дождь в Москве может привести в четверг к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:46
2022-12-22T10:46
2022-12-22T13:28
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ледяной дождь в Москве может привести в четверг к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта, предупреждает МЧС России."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 22 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта... в Центральном федеральном округе на территории города Москвы (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе.Спасатели рекомендуют водителям по возможности не выезжать никуда на личном транспорте. Если все-таки пришлось, то советуют особенно тщательно держать дистанцию, осторожно маневрировать, а также не превышать скорость. В условиях гололеда и снежного наката на скользкой дороге лучше избегать резких обгонов.При спуске нельзя нажимать на педаль сцепления (в случае МКПП), а при управлении на скорости - плавно тормозить."Помните, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а сам автомобиль чаще всего становится неуправляемым", - отмечают в МЧС РФ.Пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом. "Следует убедиться, что водитель вас видит и у него есть возможность остановиться. Переходить дорогу следует только в установленных местах, где она хорошо просматривается в обоих направлениях. В темное время суток необходимо обозначать себя светоотражающими элементами", - советует ведомство.
https://ria.ru/20221222/reys-1840424353.html
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Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице
Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице
2022-12-22T10:46
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, гидрометцентр, снегопад в москве
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
10:46 22.12.2022 (обновлено: 13:28 22.12.2022)
В МЧС предупредили о последствиях ледяного дождя в Москве
МЧС: ледяной дождь в Москве грозит обрывами ЛЭП и транспортными проблемами