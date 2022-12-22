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Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022
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Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин встретился с ним после церемонии награждения в Кремле... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:50
2022-12-22T13:50
запорожская область
ростов-на-дону
симферополь
россия
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин встретился с ним после церемонии награждения в Кремле накануне, поддержал инициативы, касающиеся строительства дороги Симферополь-Ростов и мелиорации."Да. Сразу после награждения", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос про встречу."Представил два больших проекта, которые он поддержал. Один связан с мелиоративными системами в Запорожской области. Второй проект - строительство дороги Симферополь - Ростов, чтобы снять нагрузку с Крымского моста ", - уточнил собеседник агентства.
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запорожская область, ростов-на-дону, симферополь, россия, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская область, Ростов-на-Дону, Симферополь, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий
13:50 22.12.2022
 
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону

Балицкий заявил, что Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин встретился с ним после церемонии награждения в Кремле накануне, поддержал инициативы, касающиеся строительства дороги Симферополь-Ростов и мелиорации.
"Да. Сразу после награждения", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос про встречу.
"Представил два больших проекта, которые он поддержал. Один связан с мелиоративными системами в Запорожской области. Второй проект - строительство дороги Симферополь - Ростов, чтобы снять нагрузку с Крымского моста ", - уточнил собеседник агентства.
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Запорожская областьРостов-на-ДонуСимферопольРоссияВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
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