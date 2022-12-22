https://ria.ru/20221222/doroga-1840529297.html
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону - РИА Новости, 22.12.2022
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин встретился с ним после церемонии награждения в Кремле... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:50
2022-12-22T13:50
2022-12-22T13:50
запорожская область
ростов-на-дону
симферополь
россия
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин встретился с ним после церемонии награждения в Кремле накануне, поддержал инициативы, касающиеся строительства дороги Симферополь-Ростов и мелиорации."Да. Сразу после награждения", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос про встречу."Представил два больших проекта, которые он поддержал. Один связан с мелиоративными системами в Запорожской области. Второй проект - строительство дороги Симферополь - Ростов, чтобы снять нагрузку с Крымского моста ", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221222/zaes-1840484849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, ростов-на-дону, симферополь, россия, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская область, Ростов-на-Дону, Симферополь, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону
Балицкий заявил, что Путин поддержал инициативы по дороге Симферополь — Ростов-на-Дону