https://ria.ru/20221222/donetsk-1840528915.html
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:49
2022-12-22T13:49
2022-12-22T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка