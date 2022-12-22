https://ria.ru/20221222/donetsk-1840528915.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.12.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:49

2022-12-22T13:49

2022-12-22T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика