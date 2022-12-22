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В Донецке при обстреле пострадал торговый центр "Галактика" - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/donetsk-1840468637.html
В Донецке при обстреле пострадал торговый центр "Галактика"
В Донецке при обстреле пострадал торговый центр "Галактика" - РИА Новости, 22.12.2022
В Донецке при обстреле пострадал торговый центр "Галактика"
Торговый центр "Галактика" поврежден при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:33
2022-12-22T11:33
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Торговый центр "Галактика" поврежден при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате минувшего обстрела Петровского района произошло прямое попадание в стену ТЦ "Галактика", на стоянке повреждены автомобили. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале. Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html
петровский район
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алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия
11:33 22.12.2022
 
В Донецке при обстреле пострадал торговый центр "Галактика"

В Донецке при обстреле Петровского района пострадал торговый центр "Галактика"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ
ТЦ Галактика после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ТЦ "Галактика" после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Торговый центр "Галактика" поврежден при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате минувшего обстрела Петровского района произошло прямое попадание в стену ТЦ "Галактика", на стоянке повреждены автомобили. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссия
 
 
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