https://ria.ru/20221222/donetsk-1840462362.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:12
2022-12-22T11:12
2022-12-22T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
11:12 22.12.2022 (обновлено: 11:15 22.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка