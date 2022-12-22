https://ria.ru/20221222/donetsk-1840462362.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 22.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T11:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины