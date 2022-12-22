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ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР
Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:15
2022-12-22T13:15
2022-12-22T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР
Минобороны: ВС России нанесли два ракетных удара по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР