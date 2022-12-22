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ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР
Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:15
2022-12-22T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:15 22.12.2022
 
ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР

Минобороны: ВС России нанесли два ракетных удара по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРакетный удар по позициям ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Ракетный удар по позициям ВСУ в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Ракетный удар по позициям ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 14:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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