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ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР

ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022

ВС России нанесли ракетные удары по украинским "Градам" и "Смерчам" в ДНР

Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:15

2022-12-22T13:15

2022-12-22T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей" в ДНР, заявили в четверг в Минобороны РФ. "В ходе контрбатарейной борьбы нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф