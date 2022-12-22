https://ria.ru/20221222/dolgi-1840406657.html

Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов

Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 22.12.2022

Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов

Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:54

2022-12-22T03:54

2022-12-22T10:40

общество

россия

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по столице. В пресс-службе напомнили, что узнать о своих долгах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также с помощью портала Госуслуги. Кроме того, узнать о задолженности по налогам можно на официальном сайте ФНС.

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общество, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), новости - туризм