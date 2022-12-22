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Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 22.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221222/dolgi-1840406657.html
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 22.12.2022
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов
Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:54
2022-12-22T10:40
общество
россия
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
туризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по столице. В пресс-службе напомнили, что узнать о своих долгах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также с помощью портала Госуслуги. Кроме того, узнать о задолженности по налогам можно на официальном сайте ФНС.
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общество, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), новости - туризм
Общество, Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Туризм, Новости - Туризм
03:54 22.12.2022 (обновлено: 10:40 22.12.2022)
 
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов

ГУФССП: порядка 760 тысяч москвичей не смогут выехать за границу на праздники из-за долгов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по столице.
"По состоянию на 1 декабря должностными лицами московского ведомства вынесено свыше 759 тысяч постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы РФ", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что узнать о своих долгах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также с помощью портала Госуслуги. Кроме того, узнать о задолженности по налогам можно на официальном сайте ФНС.
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