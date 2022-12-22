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Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов - РИА Новости, 22.12.2022
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов
Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T03:54
2022-12-22T03:54
2022-12-22T10:40
общество
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 760 тысяч постановлений о запрете на выезд из России вынесено к 1 декабря судебными приставами в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФССП по столице. В пресс-службе напомнили, что узнать о своих долгах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также с помощью портала Госуслуги. Кроме того, узнать о задолженности по налогам можно на официальном сайте ФНС.
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общество, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), новости - туризм
Общество, Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Туризм, Новости - Туризм
03:54 22.12.2022 (обновлено: 10:40 22.12.2022)
Стало известно, сколько москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов
ГУФССП: порядка 760 тысяч москвичей не смогут выехать за границу на праздники из-за долгов